Édouard Philippe entre dans l’arène présidentielle : « Je suis un enfant de la classe moyenne »



Seul orateur de l’après-midi, l’ancien Premier ministre a choisi de retracer d’abord son parcours familial plutôt que d’égrener des mesures. Il s’est présenté comme un « enfant de la classe moyenne », évoquant son grand-père docker et son père enseignant, et rendant hommage aux professeurs qui lui ont, selon ses mots, donné le goût de l’étude. Une entrée en matière que son entourage avait annoncée comme un choix délibéré : selon sa co-directrice de campagne, l’ex-députée Marie Guévenoux, le candidat entendait dire qui il est, d’où il vient, pourquoi il se présente et comment il compte gouverner s’il est élu.



Un rassemblement tenu dans un contexte de compétition serrée au sein du bloc central et à droite où Édouard Philippe cherche à consolider son avance dans les sondages face à Gabriel Attal et Bruno Retailleau. La semaine précédant le meeting a été marquée par plusieurs ralliements notables, dont ceux des ministres Maud Bregeon et Mathieu Lefèvre, proches du garde des Sceaux Gérald Darmanin. Malgré cette dynamique, plusieurs cadres d’Horizons reconnaissent que le candidat reste, pour l’instant, en position d’outsider face au Rassemblement national, qui continue de dominer les intentions de vote.



Sans dévoiler l’intégralité de son projet attendu à partir de mai 2026 selon son calendrier de campagne, Édouard Philippe a déjà distillé certaines orientations. Il a notamment défendu l’idée d’un allongement du temps de travail pour préserver le système de retraites, sans avancer de nouvel âge de départ, et s’est engagé sur un objectif de déficit public ramené à 2 % du PIB en cas d’accession à l’Élysée. Il avait par ailleurs déjà esquissé, lors d’une précédente intervention à Lille, sa méthode de gouvernement : dissolution de l’Assemblée nationale dès son élection et organisation de référendums sur les retraites, la règle d’or budgétaire et la possibilité de légiférer par ordonnances sur la santé, l’éducation et la justice.



Ce meeting, qui coïncide avec l’attente d’une décision judiciaire déterminante pour l’avenir politique de Marine Le Pen et Jordan Bardella, sera scruté comme un test de la capacité d’Édouard Philippe à élargir son socle électoral au-delà des rangs d’Horizons, dans la perspective d’une éventuelle candidature unique du centre et de la droite face à l’extrême droite en 2027.