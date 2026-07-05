Drame en pleine brousse à Barkédji : un père de famille retrouvé mort, des blessures constatées sur son corps

Un drame s'est produit à Barkédji, dans le département de Linguère, où un homme d'une quarantaine d'années a été retrouvé mort en pleine brousse dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 juillet 2026. La victime, identifiée sous les initiales A. Diallo, était éleveur et père de famille.

Selon des témoignages recueillis sur place, le corps sans vie présentait des blessures au niveau de la tempe gauche, qui auraient été provoquées par des coups d'arme blanche, notamment un coupe-coupe. Ces éléments devront toutefois être confirmés par les investigations en cours.

Alertés, les éléments de la gendarmerie se sont rendus sur les lieux pour effectuer les premières constatations. Le corps a ensuite été évacué à la morgue de l'hôpital Magatte Lô de Linguère.

Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur les circonstances et les causes exactes de ce décès. Le défunt laisse derrière lui une épouse et deux jeunes enfants.



Zale Ndiaye (Linguère)