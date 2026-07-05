Émancipation et citoyenneté aux Parcelles Assainies : Le pari réussi de Fatou Kiné Diakhaté pour les communautés

Le mythique terrain ACAPES des Parcelles Assainies a vibré hier au rythme d'une communion populaire exceptionnelle.



À l'occasion de la cérémonie officielle de remise des titres de formation et de présentation de projets communautaires, les populations ont répondu massivement à l'appel de Madame Fatou Kiné Diakhaté, Directrice de Cabinet Adjointe du Président de la République.



Cet événement marque un tournant décisif dans l’accompagnement socio-économique des communautés à la base. Dès les premières heures de l’après-midi, une foule immense et enthousiaste a pris d’assaut les lieux, transformés pour l'occasion en un grand pôle de célébration citoyenne.



L'organisation, millimétrée et fluide, a permis de canaliser l'énergie d'une jeunesse et de groupements de femmes venus en grand nombre témoigner leur reconnaissance et leur soutien.



L'accueil réservé à la Directrice de Cabinet Adjointe a été à la mesure de l'impact de ses actions : chaleureux, vibrant et empreint d’une profonde gratitude.



Autour d'elle, la présence massive des autorités administratives, des leaders communautaires, des représentants des structures partenaires comme l'ONFP, l'ADEPME, la Direction de l'Apprentissage ou le MMESS, et des responsables d'Associations Sportives et Culturelles a rehaussé le prestige de cette rencontre.



​Loin des simples promesses, la cérémonie a mis en lumière un bilan d'étape particulièrement rigoureux et diversifié, structuré autour du triptyque de la formation, du financement et de la citoyenneté.



Sur le plan de la formation, ce sont huit cent soixante-quinze personnes qui ont été formées à travers treize sessions intensives visant une insertion professionnelle rapide.



Le MMESS a ainsi encadré sept cents bénéficiaires dans des secteurs clés tels que la pâtisserie, la transformation agroalimentaire, la saponification et l'éducation financière.



En parallèle, la Direction de l'Apprentissage a formé trois cent dix apprenants, dont cent à Tivaouane Peulh axés sur les céréales locales et l'éducation financière, tandis que l’ONFP a outillé soixante-quinze jeunes aux métiers techniques de la plomberie, de la mécanique automobile et de l'électricité bâtiment.



Pour pérenniser ces compétences et offrir un appui financier structuré, soixante groupements de femmes ont reçu des financements.



De plus, l’ADEPME accompagne activement quatre projets communautaires d'envergure, parmi lesquels le GIE Espoir Partagés, NUTRIPOULE, et le GIE MFPE, alors que l’amélioration du cadre de vie s'est matérialisée par la réfection complète de onze infrastructures sanitaires.



L'événement a également célébré le succès de deux programmes citoyens majeurs engagés dans plusieurs localités dont les Parcelles Assainies, Camberène, Patte d'Oie et Golf Sud.



La phase test du Programme Set-Setal aux Parcelles Assainies a magnifiquement mobilisé les jeunes et les associations autour d'actions concrètes de nettoyage, de reboisement, de désensablement et de sensibilisation à l'hygiène.



​Le moment le plus émouvant de la journée est sans conteste resté la remise des parchemins, où l'on pouvait lire dans les yeux de ces centaines de jeunes et de femmes une fierté retrouvée et une lueur d’espoir indéniable.



Pour beaucoup d'entre eux, ces certifications et ces outils de production représentent bien plus qu'un diplôme, s'apparentant à un passeport vers la dignité, l'autonomie financière et la fin de la précarité.



L'objectif partagé est désormais de transformer les compétences acquises en groupements d'intérêt économique viables, capables de répondre efficacement aux marchés locaux et institutionnels.



Face à cette ferveur, Madame le Ministre Fatou Kiné Diakhaté a affiché une assurance et une détermination remarquables.



Dans une allocution habitée par la vision du Chef de l'État, elle a réaffirmé son engagement à ne ménager aucun effort pour le bien-être des populations à la base.



Se projetant résolument vers l'avenir, elle a dévoilé les perspectives de son action, qui visent à consolider et étendre ce modèle pour bâtir des communautés pleinement autonomes, productives et solidaires.



Cela se traduira très prochainement par la création de quatre premières unités de production, dont trois aux Parcelles Assainies et une à Tivaouane Peulh, ainsi que par le lancement de cinquante Coopératives Productives Solidaires destinées à organiser les populations en unités économiques collectives dans la couture, l'artisanat, le commerce et les services agricoles.



Par cette démarche inclusive qui intègre harmonieusement les jeunes, les femmes et les personnes en situation de handicap, Fatou Kiné Diakhaté prouve que l'action publique peut être à la fois proche, efficace et structurelle, posant ainsi la première pierre d'un avenir meilleur et partagé.