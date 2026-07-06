Nigeria: des hommes armés tuent au moins neuf fermiers dans le Nord-Ouest (rapport et source locale)


Nigeria: des hommes armés tuent au moins neuf fermiers dans le Nord-Ouest (rapport et source locale)

Des hommes armés ont tué au moins neuf fermiers lors d'un raid sur un village dans l'Etat nigérian de Kaduna (nord-ouest), et enlevé "plusieurs autres", selon un document destiné à l'ONU consulté dimanche par l'AFP et une source locale.

D'après ce rapport sécuritaire, les criminels ont mené leur assaut samedi dans les cultures autour du village de Kakangi, dans le district de Birnin Gwari, tirant sur des fermiers qui travaillaient.

"Neuf corps ont été découverts à ce stade, six des victimes ayant été identifiées par les autorités locales", indique le document.

Kabiru Ishaq, chef communautaire à 60 kilomètres de là et qui s'est rendu au village, a pour sa part fait état de dix morts.

Selon M. Ishaq et le rapport pour l'ONU, il s'agissait de représailles au meurtre d'un bandit par des fermiers lors d'une "tentative de vol ratée" le même jour.

Un complice de cet homme "est revenu avec des renforts" pour attaquer, précise le document.

Les jihadistes et autres groupes criminels ont multiplié dernièrement leurs assauts contre des localités agricoles dans le nord et le centre du Nigeria où les habitants ne parviennent pas à payer les tributs exigés.

Kaduna est l'une des régions concernées, avec des cas de raids, de meurtres, d'enlèvements pour rançons, de pillages et de maisons incendiées.

Les attaques dans le district de Birnin Gwari se poursuivent également en dépit d'un accord de paix datant de novembre 2024 entre les bandits et les communautés.

Six fermiers ont été tués et 20 kidnappés en juin lors d'un assaut similaire contre le village de Danauta, selon des sources locales.

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Lundi 6 Juillet 2026
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