La Russie prépare une nouvelle attaque massive, affirme Kiev

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dimanche que, selon ses services de renseignements, les Russes préparaient une nouvelle offensive de grande envergure. “C’est typique du président russe: immédiatement après la fête nationale américaine et avant le sommet de l’OTAN à Ankara. La Russie veut simplement faire plus de mal et tuer plus de gens”, a écrit le chef d’État sur Facebook.
Ce dernier a également lancé un appel aux alliés de l’Ukraine pour qu’ils aident à renforcer la défense aérienne de son pays . “Tout retard dans la livraison de missiles coûte des vies et encourage la Russie à poursuivre la guerre”, affirme-t-il, tout en remerciant les pays ayant déjà aidé l’Ukraine à tenir tête à Moscou.
Un besoin de missiles Patriot
En l’état, le système de défense aérienne ukrainien réussit à contrer les drones, mais pas les missiles balistiques russes, contre lesquels seuls les Patriot américains ont réellement prouvé leur efficacité. Or, en raison du conflit au Moyen-Orient, les stocks pour ce type d’arme défensive sont au plus bas.
Le président ukrainien a également réaffirmé dimanche que les combats se poursuivaient pour le contrôle de la ville de Kostyantynivka, dans l’est de l’Ukraine. Les Russes avaient précédemment revendiqué la prise de cette ville stratégique, ce que l’Ukraine dément. Mardi et mercredi, Volodymyr Zelensky se rendra à Ankara, où il rencontrera le président américain Donald Trump en marge du sommet de l’Otan.
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