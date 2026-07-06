La Russie prépare une nouvelle attaque massive, affirme Kiev

Les services de renseignements ukrainiens indiquent que la Russie serait sur le point de lancer des attaques de grande envergure à l’approche du sommet de l’OTAN à Ankara, prévu en milieu de semaine prochaine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dimanche que, selon ses services de renseignements, les Russes préparaient une nouvelle offensive de grande envergure. “C’est typique du président russe: immédiatement après la fête nationale américaine et avant le sommet de l’OTAN à Ankara. La Russie veut simplement faire plus de mal et tuer plus de gens”, a écrit le chef d’État sur Facebook.

Ce dernier a également lancé un appel aux alliés de l’Ukraine pour qu’ils aident à renforcer la défense aérienne de son pays . “Tout retard dans la livraison de missiles coûte des vies et encourage la Russie à poursuivre la guerre”, affirme-t-il, tout en remerciant les pays ayant déjà aidé l’Ukraine à tenir tête à Moscou.





Un besoin de missiles Patriot

En l’état, le système de défense aérienne ukrainien réussit à contrer les drones, mais pas les missiles balistiques russes, contre lesquels seuls les Patriot américains ont réellement prouvé leur efficacité. Or, en raison du conflit au Moyen-Orient, les stocks pour ce type d’arme défensive sont au plus bas.

