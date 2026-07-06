Violences et drogue : l’étudiant M.Mbaye condamné à deux mois de prison ferme pour violences et voies de fait sur sa mère

Macky Mbaye, étudiant de 20 ans, a été condamné jeudi 2 juillet 2026 à deux mois de prison ferme par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Selon Les Échos, le jeune homme a été reconnu coupable de violences et voies de fait sur sa mère, ainsi que de détention de drogue en vue d’un usage personnel.


Violences et drogue : l’étudiant M.Mbaye condamné à deux mois de prison ferme pour violences et voies de fait sur sa mère
Une dispute familiale devenue affaire judiciaire
 
Ce qui devait être une dispute entre une mère et son fils a fini devant le tribunal. Macky Mbaye, étudiant en première année dans un établissement de Dakar, a comparu devant le tribunal des flagrants délits pour des faits initialement qualifiés de violences à ascendant, détention et usage de chanvre indien.
 
Selon Les Échos, la tension est montée entre Macky Mbaye et sa mère, Seynabou Fall. Inquiète, cette dernière a appelé son mari au secours. Le père, se trouvant loin du domicile familial situé aux Almadies, a préféré contacter la gendarmerie afin qu’elle se rende sur place.
 
Un joint de yamba découvert sur lui
 
Une fois arrivés au domicile, les enquêteurs ont saisi sur Macky Mbaye un joint de yamba, rapporte Les Échos. Le jeune homme a alors été conduit au commissariat, puis placé sous mandat de dépôt le 29 juin.
 
Il a finalement été jugé jeudi 2 juillet devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. À l’audience, sa mère était présente à ses côtés.
 
La mère se désiste de sa constitution de partie civile
 
Entendue par le tribunal, Seynabou Fall a déclaré que chaque fois que son fils se trouvait sous l’effet de la drogue, il s’en prenait à elle, selon Les Échos. Mais au cours de l’audience, elle s’est finalement désistée de sa constitution de partie civile.
 
Le père du prévenu, venu assister son fils, a expliqué avoir simplement sollicité la gendarmerie parce qu’il connaissait le commandant. Il pensait, selon le journal, que la situation pouvait être réglée sans prendre une telle ampleur.
 
Macky Mbaye reconnaît une dispute, mais conteste être fumeur
 
Interrogé par la présidente du tribunal, Macky Mbaye a reconnu avoir eu une vive altercation verbale avec sa mère. Il a cependant limité les faits à une dispute.
 
Concernant la drogue saisie, l’étudiant a soutenu que le cornet de chanvre indien appartenait à un ami, tout en contestant être fumeur.
 
La défense plaide la clémence
 
Après les réquisitions du procureur, qui a demandé l’application de la loi pénale, les avocats de Macky Mbaye ont plaidé la clémence. Me Youssou Gueye a notamment soutenu que la version présentée à l’audience ne correspondait pas à ce qui avait été consigné au procès-verbal.
 
Selon la défense, il s’agissait d’une vive discussion liée au blocage d’un compte Wave, et non de violences à ascendant. Les avocats ont également insisté sur l’engagement du père à remettre son fils sur le droit chemin.
 
Le tribunal requalifie les faits
 
Au terme des débats, le tribunal a disqualifié les faits de violences à ascendant en violences et voies de fait. Macky Mbaye a été condamné à deux mois de prison ferme.
 
Le tribunal a également pris acte du désistement de sa mère.
Autres articles
Lundi 6 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Nigeria: des hommes armés tuent au moins neuf fermiers dans le Nord-Ouest (rapport et source locale)

Nigeria: des hommes armés tuent au moins neuf fermiers dans le Nord-Ouest (rapport et source locale) - 06/07/2026

Insultes contre Assimi Goïta et Abdoulaye Maïga: le tiktokeur malien Alassane Diop condamné à un an ferme à Dakar et 5 millions de francs Cfa de dommages et intérêts

Insultes contre Assimi Goïta et Abdoulaye Maïga: le tiktokeur malien Alassane Diop condamné à un an ferme à Dakar et 5 millions de francs Cfa de dommages et intérêts - 06/07/2026

Touba— coups et blessures volontaires : une dispute autour d’un troupeau finit à coups de gourdin, M. Diop condamné à six mois ferme

Touba— coups et blessures volontaires : une dispute autour d’un troupeau finit à coups de gourdin, M. Diop condamné à six mois ferme - 06/07/2026

Tentative de viol présumée à Mbour : un boulanger de 54 ans piégé par l’enregistrement audio d’une adolescente

Tentative de viol présumée à Mbour : un boulanger de 54 ans piégé par l’enregistrement audio d’une adolescente - 06/07/2026

Audience avec le président de la République: les Maires de la Coalition Diomaye Président dénoncent une tentative de manipulation de l'opinion...

Audience avec le président de la République: les Maires de la Coalition Diomaye Président dénoncent une tentative de manipulation de l'opinion... - 06/07/2026

Trump rencontrera Zelensky et al-Charaa en marge du sommet de l’Otan

Trump rencontrera Zelensky et al-Charaa en marge du sommet de l’Otan - 06/07/2026

La Russie prépare une nouvelle attaque massive, affirme Kiev

La Russie prépare une nouvelle attaque massive, affirme Kiev - 06/07/2026

Centenaire de Cheikh Mohamed Gorgui Guèye « Sangabi » : la communauté Naby Allah célèbre son héritage spirituel

Centenaire de Cheikh Mohamed Gorgui Guèye « Sangabi » : la communauté Naby Allah célèbre son héritage spirituel - 06/07/2026

Retour des Lions : la délégation officielle attendue, ce mardi 7 juillet à Dakar

Retour des Lions : la délégation officielle attendue, ce mardi 7 juillet à Dakar - 05/07/2026

Congrès extraordinaire à Rufisque : le Parti Awalé apporte son soutien à la création d'un grand parti présidentiel

Congrès extraordinaire à Rufisque : le Parti Awalé apporte son soutien à la création d'un grand parti présidentiel - 05/07/2026

Drame en pleine brousse à Barkédji : un père de famille retrouvé mort, des blessures constatées sur son corps

Drame en pleine brousse à Barkédji : un père de famille retrouvé mort, des blessures constatées sur son corps - 05/07/2026

Émancipation et citoyenneté aux Parcelles Assainies : Le pari réussi de Fatou Kiné Diakhaté pour les communautés

Émancipation et citoyenneté aux Parcelles Assainies : Le pari réussi de Fatou Kiné Diakhaté pour les communautés - 05/07/2026

Mendicité des enfants : Le MNJP/AFP prône la création d’une caisse nationale de dons

Mendicité des enfants : Le MNJP/AFP prône la création d’une caisse nationale de dons - 05/07/2026

Le guide suprême iranien absent aux funérailles de son père

Le guide suprême iranien absent aux funérailles de son père - 05/07/2026

Poutine et Trump ont discuté de la guerre en Ukraine par téléphone

Poutine et Trump ont discuté de la guerre en Ukraine par téléphone - 05/07/2026

Édouard Philippe entre dans l’arène présidentielle : « Je suis un enfant de la classe moyenne »

Édouard Philippe entre dans l’arène présidentielle : « Je suis un enfant de la classe moyenne » - 05/07/2026

Réformes constitutionnelles : Mamadou Ibra Kane plaide pour un référendum et appelle à ne pas négliger les urgences économiques

Réformes constitutionnelles : Mamadou Ibra Kane plaide pour un référendum et appelle à ne pas négliger les urgences économiques - 05/07/2026

Saint-Louis : La coalition Diomaye en ordre de bataille, la coordination départementale approuve la création d’un parti.

Saint-Louis : La coalition Diomaye en ordre de bataille, la coordination départementale approuve la création d’un parti. - 05/07/2026

Médina Yoro Foula (Kolda) : « Nous remercions le Président de la République d’avoir déconstruit les préjugés sur notre département... » (Kabir Kane, ancien président des jeunes)

Médina Yoro Foula (Kolda) : « Nous remercions le Président de la République d’avoir déconstruit les préjugés sur notre département... » (Kabir Kane, ancien président des jeunes) - 05/07/2026

Nguinth : un agresseur nocturne viole une femme mariée devant ses enfants mineurs

Nguinth : un agresseur nocturne viole une femme mariée devant ses enfants mineurs - 05/07/2026

Thiès / 5.000 vendeurs squattent les rues au marché central : l'Unacois appelle à la modernisation des marchés

Thiès / 5.000 vendeurs squattent les rues au marché central : l'Unacois appelle à la modernisation des marchés - 05/07/2026

[ Images] Mbind Diogoye : la maison qui aurait inspiré le lion et l’étoile du Sénégal en quête de sauvegarde

[ Images] Mbind Diogoye : la maison qui aurait inspiré le lion et l’étoile du Sénégal en quête de sauvegarde - 05/07/2026

Rencontre des maire avec Diomaye: L’APR accuse la coalition présidentielle d’avoir enrôlé des maires sans leur accord

Rencontre des maire avec Diomaye: L’APR accuse la coalition présidentielle d’avoir enrôlé des maires sans leur accord - 05/07/2026

Guinée: les familles réclament toujours la vérité après la disparition de Foniké Menguè et Mamadou Billo Bah

Guinée: les familles réclament toujours la vérité après la disparition de Foniké Menguè et Mamadou Billo Bah - 05/07/2026

Marche pacifique à Agnam : Farba Ngom insiste sur le caractère citoyen d'une mobilisation réussie.

Marche pacifique à Agnam : Farba Ngom insiste sur le caractère citoyen d'une mobilisation réussie. - 04/07/2026

Défense des terres d'Agnam : Farba Ngom réclame la libération des trois jeunes détenus

Défense des terres d'Agnam : Farba Ngom réclame la libération des trois jeunes détenus - 04/07/2026

"Le journaliste et l’homme politique: c'est une double casquette", affirme le journaliste Mamadou Ibra Kane - 04/07/2026

Guerre des cartes de membres au Pastef : Aldiouma Sow parle de « manœuvre de communication » et lance un appel à ses « camarades »

Guerre des cartes de membres au Pastef : Aldiouma Sow parle de « manœuvre de communication » et lance un appel à ses « camarades » - 04/07/2026

Parrainage : Plan International Sénégal plaide pour un engagement renforcé en faveur des enfants

Parrainage : Plan International Sénégal plaide pour un engagement renforcé en faveur des enfants - 04/07/2026

‎KOLDA : Le scanner de l'hôpital régional en panne...

‎KOLDA : Le scanner de l'hôpital régional en panne... - 04/07/2026

RSS Syndication