Violences et drogue : l’étudiant M.Mbaye condamné à deux mois de prison ferme pour violences et voies de fait sur sa mère

Une dispute familiale devenue affaire judiciaire



Ce qui devait être une dispute entre une mère et son fils a fini devant le tribunal. Macky Mbaye, étudiant en première année dans un établissement de Dakar, a comparu devant le tribunal des flagrants délits pour des faits initialement qualifiés de violences à ascendant, détention et usage de chanvre indien.



Selon Les Échos, la tension est montée entre Macky Mbaye et sa mère, Seynabou Fall. Inquiète, cette dernière a appelé son mari au secours. Le père, se trouvant loin du domicile familial situé aux Almadies, a préféré contacter la gendarmerie afin qu’elle se rende sur place.



Un joint de yamba découvert sur lui



Une fois arrivés au domicile, les enquêteurs ont saisi sur Macky Mbaye un joint de yamba, rapporte Les Échos. Le jeune homme a alors été conduit au commissariat, puis placé sous mandat de dépôt le 29 juin.



Il a finalement été jugé jeudi 2 juillet devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. À l’audience, sa mère était présente à ses côtés.



La mère se désiste de sa constitution de partie civile



Entendue par le tribunal, Seynabou Fall a déclaré que chaque fois que son fils se trouvait sous l’effet de la drogue, il s’en prenait à elle, selon Les Échos. Mais au cours de l’audience, elle s’est finalement désistée de sa constitution de partie civile.



Le père du prévenu, venu assister son fils, a expliqué avoir simplement sollicité la gendarmerie parce qu’il connaissait le commandant. Il pensait, selon le journal, que la situation pouvait être réglée sans prendre une telle ampleur.



Macky Mbaye reconnaît une dispute, mais conteste être fumeur



Interrogé par la présidente du tribunal, Macky Mbaye a reconnu avoir eu une vive altercation verbale avec sa mère. Il a cependant limité les faits à une dispute.



Concernant la drogue saisie, l’étudiant a soutenu que le cornet de chanvre indien appartenait à un ami, tout en contestant être fumeur.



La défense plaide la clémence



Après les réquisitions du procureur, qui a demandé l’application de la loi pénale, les avocats de Macky Mbaye ont plaidé la clémence. Me Youssou Gueye a notamment soutenu que la version présentée à l’audience ne correspondait pas à ce qui avait été consigné au procès-verbal.



Selon la défense, il s’agissait d’une vive discussion liée au blocage d’un compte Wave, et non de violences à ascendant. Les avocats ont également insisté sur l’engagement du père à remettre son fils sur le droit chemin.



Le tribunal requalifie les faits



Au terme des débats, le tribunal a disqualifié les faits de violences à ascendant en violences et voies de fait. Macky Mbaye a été condamné à deux mois de prison ferme.



Le tribunal a également pris acte du désistement de sa mère.