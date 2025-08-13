Magal 2025 : Les voeux du chef de l'État BDF à l'endroit de la communauté Mouride

Le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, à l’occasion du Magal de Touba, a formulé des vœux chaleureux à l'endroit de la communauté Mouride du Sénégal et de la Diaspora. "Qu’Allah accorde à Serigne Mountakha Mbacké, khalife général des Mourides, une longue vie, une excellente santé et beaucoup de force pour continuer à guider les fidèles. Que notre pays demeure un Sénégal de paix durable, d’unité fraternelle et de prospérité partagée", a écrit le président de la République sur sa page X (ex Twitter), en ce jour de célébration, marquant le départ d'exil de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, Fondateur du Mouridisme.
