( Magal 2022) CHEIKH ISSA DIÈNE / À la découverte d’un « Cheikh » de Bamba au chiffre mystique 444…

Ce chiffre 444 qui est le sien et qui est mystiquement riche et même surchargé de mystères, sa proximité avec Serigne Touba qui étonnait le voisinage, sa connaissance du livre Saint qui fit de lui un grand érudit de l’Islam, sa prestance, sa virtuosité etc…, avaient fini par faire de lui un « Cheikh » tout simplement exceptionnel.

Cheikh Issa Diène « Borom Ndiéné ak Lagane » était le fils de Serigne Ibrahima Diène et de Sokhna Arame Ndiaye Diop. Comme ses parents, il avait vite pris comme compagnons le Coran et le travail. Et en rencontrant Cheikh Ahmadou Bamba, il devenait l’un des plus grands soufis de sa génération. Dakaractu - Touba vous propose de suivre ce reportage…