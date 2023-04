Macky Sall sur Marieme Fayé Sall : « Elle m’a dédié toute sa vie » 

Le président Macky Sall a fait un témoignage important et émouvant sur son épouse Marième Faye Sall. Parlant du rôle de la première dame dans sa vie, le Président Macky Sall de dire : « Marième, depuis que je la connais, elle m’a dédié toute sa vie. Quand on s’est marié et qu’on a eu notre fils aîné, elle a quitté l’université pour se consacrer à son éducation. Marième, depuis toujours et toute sa vie, elle s’est battue pour ma réussite. Maintenant, elle a un rôle important et quand je dois prendre en décision j’en parle avec elle. Elle ne prend pas les décisions mais c’est une oreille attentive »