Macky Sall rend hommage à l'artiste Abdoulaye Diallo " le berger de l'Ile de Ngor"

L'ancien chef de l'Etat du Sénégal, Macky Sall a rendu un vibrant hommage à l'artiste peintre Abdoulaye Diallo décédé, hier, jeudi 25 septembre, à l'âge de 72 ans, des suites d'une longue maladie. " Le décès d’Abdoulaye Diallo, « le Berger de l’Île de Ngor », est une grande perte pour la culture sénégalaise. Je salue sa mémoire et rends hommage à son œuvre remarquable. À sa famille éplorée et à la communauté artistique, j’adresse mes condoléances émues. Paix à son âme", a écrit Macky Sall dans un post sur les plateformes Facebook et X (ex Twitter). La levée du corps est prévue, ce vendredi à 10h à la Grande Mosquée de Castors.
Vendredi 26 Septembre 2025
