Macky Sall rend hommage à l'artiste Abdoulaye Diallo " le berger de l'Ile de Ngor"

L'ancien chef de l'Etat du Sénégal, Macky Sall a rendu un vibrant hommage à l'artiste peintre Abdoulaye Diallo décédé, hier, jeudi 25 septembre, à l'âge de 72 ans, des suites d'une longue maladie. " Le décès d’Abdoulaye Diallo, « le Berger de l’Île de Ngor », est une grande perte pour la culture sénégalaise. Je salue sa mémoire et rends hommage à son œuvre remarquable. À sa famille éplorée et à la communauté artistique, j’adresse mes condoléances émues. Paix à son âme", a écrit Macky Sall dans un post sur les plateformes Facebook et X (ex Twitter). La levée du corps est prévue, ce vendredi à 10h à la Grande Mosquée de Castors.
Autres articles
-
Grand-Dakar : Imams et mairie s’affrontent autour d’un terrain – le bras de fer s’envenime
-
L'ère des elles : une femme « médecin » des rails au Xinjiang
-
Inondations à Tivaouane Peulh et Keur Massar: L’association caritative DOMOU SENEGAL en action de solidarité
-
Forces Armées: Le génie militaire à la rescousse des populations du fleuve Sénégal en proie aux inondations
-
Perturbations dans l'achat de crédit Woyofal: Les horaires d'ouverture des agences Senelec réaménagés