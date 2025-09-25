Macky Sall et « l’Afrique au cœur »: « Ce qui m’a motivé à publier l’ouvrage »

L’ancien président de la République Macky Sall a publié ce mercredi à New York, son deuxième ouvrage, « l’Afrique au cœur ». « Replacer l’Afrique au cœur dans son contexte historique pour aider à comprendre sa raison d’être et sa résonance globale. » C’est le sens de ce livre paru aux Éditions Odile Jacob.







Dans son discours , Macky Sall appartenant à cette génération d’africains nés après les indépendances, au terme d’un long et pénible cycle de domination coloniale estime que la lutte pour l’indépendance de l’Afrique et la reconnaissance de sa place dans le concert des nations a marqué les esprits et les a inspirés. « C’est ce bouillonnement intellectuel, politique et syndical qui m’a préparé et fait entrer en politique. Voilà la raison d’être de mon livre », a déclaré Macky Sall.











Le continent noir, une terre d’opportunités







« L’Afrique au cœur » est essentiellement axé sur les défis du continent et les moyens d’y faire face dans un contexte mondial en pleine mutation. « Ce n’est ni une plainte ni une complainte, mais le récit d’un citoyen africain sur l’Afrique ; un plaidoyer pour une Afrique revigorée et plus unie ; une Afrique libérée des préjugés et injustices d’un ordre mondial qui retarde sa marche vers le développement », a souligné l’auteur qui ne prétend pas parler au nom de l’Afrique. En voulant partager un militantisme actif et l’expérience d’une vie publique de plusieurs années au service du Sénégal et de l’Afrique, Macky Sall informe que l’objet des 23 chapitres exposés dans le livre portent sur des problématiques abordées dans le cadre de ses fonctions de Président du Sénégal et de ses mandats au nom de l’Afrique, notamment comme Président du Comité d’Orientation du NEPAD (Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique) et Président en exercice de l’Union africaine.







« Ces problématiques restent d’actualité. Elles nous interpellent en tant que citoyens, leaders publics ou privés, intellectuels, jeunes et moins jeunes. Elles demandent surtout une prise en charge par le plaidoyer et l’action. Voilà ce qui m’a motivé à publier L’Afrique au cœur », estime l’ancien président sénégalais qui parle d’un panafricanisme d’action, pour une Afrique qui doit rester debout et combative, malgré le poids de l’histoire et les injustices du présent.















Une Afrique avec une jeunesse transformatrice de ses richesses…







Macky Sall évoque « une Afrique qui doit s’affirmer en acteur conscient de son potentiel, ouvert à tous les horizons, pour des partenariats co-construits, justes et équitables. » « Nous connaissons les narratifs habituels sur l’Afrique des conflits, l’Afrique de la pauvreté et des maladies, l’Afrique divisée, exploitée et marginalisée sur la scène internationale. On ne peut pas nier cette Afrique des problèmes. Mais il y a aussi une Afrique des solutions, qui refuse la fatalité du sous-développement. »



Pour l’auteur, l’Afrique des solutions, c’est sa jeunesse vibrante et créative, qui entreprend et réussit. Selon Macky Sall, « ses millions d’hommes et femmes qui se lèvent tôt, se couchent tard et travaillent dur pour nourrir, éduquer et soigner leurs familles ; ses hommes et femmes d’affaires qui investissent, innovent, créent de la richesse et des emplois. »







L’Afrique des solutions, c’est un continent riche de ses ressources naturelles : 30 millions de km2, près de 60% des terres arables mondiales non encore exploitées, 15% des ressources forestières mondiales, et 30% des réserves minières mondiales, y compris des minéraux critiques essentiels à la transition énergétique. Mieux encore, le continent n’est pas seulement une terre de ressources naturelles. Il est aussi un creuset d’idées, de cultures et d’énergies ardentes, considère l’auteur du livre « l’Afrique au cœur ».











La résilience face aux difficultés et déséquilibres







Les femmes et les hommes de l’Afrique incarnent l’espoir, la résilience, la créativité et l’innovation. « L’Afrique est jeune, vibrante, plurielle. C’est un continent en mouvement, tourné vers l’avenir. Qu’il s’agisse de paix, de sécurité, de développement durable ou de justice sociale, l’Afrique est au centre des grands enjeux planétaires », ajoute l’ancien président.







Il faut briser le plafond de verre et se projeter, selon Macky Sall qui parle d’une Afrique qui ne doit pas être un problème à résoudre, mais une solution en construction ; une Afrique, actrice de son propre destin, qui refuse d’être à la périphérie du monde.







Pour ce faire, estime t-il, il n’y a pas de place à la résignation. « Nous devons plus que jamais être et rester dans le temps de l’action.



L’Afrique doit être un acteur stratégique, moteur de la transformation globale, partenaire crédible dans la quête d’un avenir meilleur pour elle-même et pour le monde. Cette Afrique des solutions ne pourra s’épanouir et prospérer que si nous arrivons à faire corriger les déséquilibres d’un vieil ordre mondial de quatre-vingts ans, qui ne tient compte ni des besoins ni des intérêts de notre continent », a déclaré l’auteur de l’ouvrage qui ajoute que l’Afrique ne peut rester en marge de décisions prises ailleurs et en son nom.











L’instauration d’une vision partagée







À travers son livre, Macky Sall réaffirme son engagement à penser l’Afrique dans le monde et le monde avec l’Afrique. Il appelle à une mobilisation collective : celle des décideurs publics et privés, de la société civile, des intellectuels, et surtout de la jeunesse, afin de bâtir une conscience nouvelle, fondée sur une vision partagée, inclusive et durable du destin commun de l’Afrique.







« Quand j’évoque la gouvernance mondiale, je ne revendique pas une révolution, mais j’appelle à une évolution nécessaire des instances de décision des Nations unies, du FMI et de la Banque mondiale. Il faut saluer l’admission de l’Afrique au G20 et l’octroi au continent d’un 3e siège au Conseil d’administration du FMI. Mais les sujets de préoccupations restent encore nombreux. Je pense aux notations biaisées des agences de notation qui réduisent considérablement les conditions d’accès de nos pays au crédit. Je pense au fardeau insoutenable de la dette africaine depuis des décennies, sans perspective de solution globale et durable. Je pense aux obstacles à une transition énergétique juste et équitable, qui permettrait à l’Afrique de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique sans compromettre ses efforts de développement. Voilà quelques-unes des problématiques que j’ai abordées dans ce livre. Je sais qu’elles sont toutes complexes et pesantes. Malgré tout, je reste optimiste. Je crois à l’émergence d’une Afrique unie, apaisée et stable ; confiante en elle-même et en sa jeunesse », a t-il conclu.

