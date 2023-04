Macky Sall à la levée du corps de Ibrahima Sene (PIT): « Son amour pour son pays a toujours été entier. Sa disparition ne peut qu’être douloureuse »

En cette circonstance particulière favorisée par le rappel à Dieu de Ibrahima Sene, membre fondateur du PIT, le président de la République publique Macky Sall a tenu des témoignages poignants à l’occasion de la levée du corps qui s’est déroulée ce matin à l’hôpital Principal de Dakar. Accompagné d’une délégation composée de membres du gouvernement, le chef de l’Etat qui a assisté à la levée, a rendu un dernier hommage à Ibrahima Sene en présence de toute la famille et des proches.



« Ibrahima Sene fait partie de cette catégorie d’homme politique engagé dans la cause de la démocratie et des libertés. Son amour pour son pays a toujours été entier. Sa disparition ne peut qu’être douloureuse » dira le Président Macky Sall dans un bref discours pour témoigner de la grandeur du disparu.



Le chef de l’Etat n’a pas oublié de rappeler qu’Ibrahima Sene a commencé à militer dans un parti dans la clandestinité. Mais s’est toujours donné pour la défense des interêt des peuples en prenant des risques en mettant en jeu sa carrière d’agronome.



Le président de la République Macky Sall, au nom de toute la nation sénégalaise a encore présenté toutes ses condoléances à la famille de Ibrahima Sene qui repose désormais à Ngaye Mekhé.