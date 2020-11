Macky II /2 : La coalition Macky 2012 s'incline devant la mémoire du Pr. Iba Der Thiam, félicite le chef de l’État et l’encourage.

Après s'être incliné devant la mémoire du Professeur Iba Der Thiam qui vient d’être arraché á notre affection, la coalition Macky 2012 estime que les Sénégalais "viennent de perdre un illustre fils, enseignant émérite qui, durant toute sa vie, s’est mis au service de la nation par la diffusion du savoir et la défense de nos valeurs cardinales."



Abordant l’actualité nationale, Macky 2012 salue l’ouverture à des forces de l’opposition constatée dans la composition du nouveau gouvernement. "Notre coalition félicite le chef de l’État et l’encourage dans sa volonté de maintenir le pays dans un environnement de paix et de stabilité sociale, condition sine qua non pour attirer les investissements et relancer l’économie" , lit-on dans la note qui nous est parvenue.



À cet effet, Macky 2012 demande à la nouvelle équipe "de s’atteler à une mise en œuvre diligente et efficace du PAP/AA afin d’enrayer les effets néfastes de la COVID sur l’économie, la croissance ainsi que l’émergence de notre pays", conclut la note.