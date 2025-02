Maam Cheikh Ibra Fall : Les Baay Fall de la Diaspora s’inspirent de leur guide pour mieux habiter le monde à travers les trois vies de Lamp Fall

L’un des plus célèbres compagnons de Serigne Touba Ahmadou Bamba Mbacké, Cheikh Ibrahima Fall (1855-1930) demeure un modèle fascinant dans la confrérie Mouride. Ses disciples veulent perpétuer sa mémoire en s’inspirant du caractère éclectique de sa vie qui pourrait être divisée en trois grandes étapes. C’est l’ambition affichée par les Baay Fall de Lausanne qui ont réussi la prouesse, en novembre dernier, sur instruction de leur Khalife, d’organiser la première édition des "Zikr Tour", qui se fera à tour de rôle, tous les trois mois mois, en Suisse et dans d'autres pays européens. La ville de Bienne accueille la deuxième édition, le 22 février prochain.

(GENÈVE)- Près de trois cents (300) personnes, des Baay Fall, leurs condisciples Mourides et des invités sénégalais et européens se sont réunis, en novembre dernier, au collège d’Entre bois, à Lausanne, dans le cadre de la première édition du Zikr Tour, un ndiguel du Khalife des Baay Fall. La manifestation culturelle et cultuelle a été rehaussée par la présence des marabouts : Abdou Sakor Fall, Dame Soda Fall, Mbaye Fall, Cheikh Bintou Fall, Cheikh Fall Bayoup Goor. Après des lectures de versets du Coran, les Baye Fall ont entonné des chants d’adoration, ponctués de percussions très rythmées, pendant plusieurs heures. « La mélodie des Zikr sert de lien entre le monde terrestre et le divin, un pont pour les cœurs des croyants qui se connectent à l’esprit de celui qui incarna l’humilité et la dévotion inébranlable », rappelle Dakaractu dans un article dédié à la célébration récente du Kazu Rajab en hommage à Serigne Fallou Mbacké premier Khalife de Maam Bamba.



Les Baay Fall se distinguent le plus souvent par leur accoutrement distinctif, coloré, et leur chevelure rasta! Issus du soufisme, les Baye Fall accordent une place essentielle au travail et au service de la communauté et de leurs guides au sommet desquels Ahmadou Bamba Mbacké. Ils s'inspirent de Maam Cheikh Ibra Fall.