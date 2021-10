MCA-Sénégal II présente au secteur privé les opportunités d’affaires du Programme Electricité de MCC pour le Sénégal

Cette présentation, qui se fera à travers un webinaire, s’inscrit dans une démarche inclusive et participative pour informer et sensibiliser les fournisseurs, entrepreneurs et consultants sur les opportunités d’affaires du Programme et les procédures de passation des marchés y afférentes.

Dénommé Senegal Power Compact de MCC, le Programme Electricité pour le Sénégal fera l’objet d’un travail de partenariat pour lever les contraintes majeures à la croissance économique : le coût élevé de l’électricité, le faible accès à l’électricité en dehors de Dakar et la non-fiabilité de l’électricité pour les consommateurs.

D’une durée de cinq (5) année, le Programme Electricité de MCC pour le Sénégal comprend un don d’investissement de 550 millions de dollars américains de la part des États-Unis d’Amérique et une contribution supplémentaire de 50 millions de dollars américains du Gouvernement du Sénégal pour un investissement global de 600 millions de dollars américains (330 milliards de F CFA environ). Il porte sur trois principaux Projets : Transport, Accès et Réforme.

Le Projet Transport renforcera les efforts déjà déployés par l’Opérateur, Senelec, afin de réduire le coût élevé de production et de faciliter les investissements du secteur privé dans la production d’électricité à travers la construction d’un réseau fiable de transport haute tension à Dakar et ses environs. Le Projet comprend la construction d’environ 30 km de lignes de transport souterraines de 225kV et de 16 Km de câble sous-marin de 225kV, l'extension de quatre principaux postes, et la construction d’un système de télé-délestage automatisé.

L’objectif du Projet Accès est d’élargir le réseau électrique dans les zones rurales et périurbaines sélectionnées dans les régions de Kolda, Sédhiou, Tambacounda, Kaffrine, Fatick et Kaolack qui ont un potentiel économique élevé avec un faible nombre de ménages raccordés.

Le Projet Réforme appuiera les efforts du gouvernement du Sénégal pour l’amélioration de la gouvernance et de la viabilité financière globales du secteur de l’électricité, et la création d’un environnement durable afin de satisfaire la demande croissante des entreprises et des consommateurs, et de promouvoir les investissements du secteur privé.

La passation de marchés est un pilier important pour soutenir la mise en œuvre des différents projets et activités du Programme. Elle constitue un indicateur de performance dans la réalisation des investissements du Programme.

Selon M. Oumar DIOP, Directeur Général de MCA-Sénégal II, « la forte participation des entreprises et consultants aux appels à la concurrence est une condition nécessaire à la sélection des fournisseurs de biens et services pour la bonne réalisation des projets et activités du Programme. L’engagement des acteurs du secteur privé constitue, à cet effet, un moyen efficace de les mobiliser autour des opportunités d’affaires qu’offre le Compact ».



En effet, MCA-Sénégal II met en œuvre, dans le cadre de sa politique de communication, une stratégie d’engagement des partenaires du secteur privé.

Pour rappel, le Programme Electricité de MCC pour le Sénégal est entré en vigueur le 9 septembre 2021. Il a pour objectif de réduire la pauvreté au Sénégal à travers le renforcement du secteur de l’électricité, l’amélioration de la fiabilité, l’élargissement de l’accès à l’électricité, et l’appui au Gouvernement du Sénégal à établir un socle solide et moderne sur lequel le système de l’électricité du pays peut reposer pour se développer.

…FIN…

Notes de l’éditeur :

La Millennium Challenge Corporation (MCC) est une agence d'aide étrangère américaine indépendante dont la mission est de réduire la pauvreté à travers la croissance économique. MCC noue des partenariats avec les pays en développement qui se sont engagés à la bonne gouvernance, à la liberté économique et à l’investissement dans le capital humain.

Le MCA-Sénégal II (Millenium Challenge Account Sénégal II) est une structure administrative chargée de la gestion du Senegal Power Compact. Il est placé sous la tutelle technique du Secrétariat général de la Présidence de la République du Sénégal et sous la tutelle financière du Ministère en charge des Finances.