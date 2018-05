MBOUR : Cri du cœur des jeunes du quartier Thioce-Est Oncad

Les jeunes de Thiocé-Est Oncad sortent de leur mutisme pour étaler les nombreux problèmes auxquels leur quartier est confronté. Ces jeunes réunis en association avec ceux de Manko, ont liste les maux de leur quartier qui ont pour noms : manque d'eau potable, de case de santé, de salles de classes et absence de financement des femmes. "Notre quartier souffre, nous abritons le château d'eau le plus grand de l'Afrique de l'Ouest et nos femmes puisent toujours dans les puits. Nous sollicitons des branchements sociaux, car nous sommes l'un des quartiers les plus peuplé et sollicitons en conséquence l'intervention et l'arbitrage des autorités, particulièrement celui du directeur de cabinet du président Macky Sall et du maire Fallou Sylla. Cependant leur porte parole Modou Faye d'attirer l'attention de leur mentor politique, Oumar Youm sur le chômage des jeunes qui est très élevé dans leur quartier...