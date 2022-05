MBACKÉ - Serigne Khassim Mbacké corrige Abdou Mbacké Bara Dolly et enrôle au profit du Président Macky Sall

Serigne Khassim Mbacké vient de déclencher une croisade politique pour enrôler les associations de femmes entre Touba et Mbacké au profit du Président Macky Sall. Le chef religieux a ainsi dégainé des financements, invité les populations à refuser les mauvaises influences et à n’accorder aucune importance à certains leaders de l’opposition. Il pointera du doigt Abdou Mbacké Bara Dolly. Le député interpellait le Khalife Général des Mourides disant attendre de lui qu’il fasse des remontrances au Chef de l’État qu’il accuse de chercher à invalider des listes de l’opposition en perspective des élections législatives. Visiblement en colère contre l’ancien député de Bokk Gis-Gis, Serigne Khassim Mbacké l’invitera à laisser le patriarche en dehors de la chose politique et à savoir raison garder à moins que…