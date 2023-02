MBACKÉ - Les manifestants veulent s’en prendre aux stations d’essence… Les forces de l’ordre résistent !

Depuis 15 h 30 que les manifestations ont démarré, il semble assez certain que la cible des lanceurs de pierres et brûleurs de pneus demeure les stations d’essence. Un premier groupe de personnes a essayé de s’attaquer d’abord aux environs de 16 heures aux stations qui sont de part et d’autre du rond qui sépare Mbacké à Touba. Seulement c’était sans compter avec la promptitude des éléments du GMI qui ont vite dispersé la foule. À Mbacké, les jeunes ont été explicites. C’est clairement, entre 17 h 30 et 18 heures, qu’ils ont donné le mot d’ordre d’aller brûler la station qui se trouve au niveau du « Passage à niveau ». Là aussi , la riposte des forces de l’ordre a été monstre avec une pluie de grenades lacrymogènes jetés et la présence des véhicules blindés qui ont , parfois, feint de foncer sur les manifestants.

La principale difficulté réside dans le fait que les routes qui débouchent sur les artères principales ont été toutes bouchées par les gendarmes alors que la police est généralement dans les lieux de confrontations.

À hauteur de l’arrondissement Ndame , des jeunes de Pastef attendent fiévreusement leur leader. Ils scandent « heure bi jotna », histoire de rappeler à Ousmane Sonko le temps file et qu’il a une caravane à diriger vers Mbacké.

Au moment où ces lignes , plusieurs jeunes ont été arrêtés.