MBACKÉ / Gallo Bâ sauve la finale départementale navétanes et officialise ses ambitions pour la mairie.

Alors que l'Odcav de Mbacké projetait de reporter la finale départementale navétanes, le temps de se faire une santé financière consistante, le Directeur Général de la Sogip Sa est venu à la rescousse avec une enveloppe financière de plus d'un million de francs. Gallo Bâ qui a été approché par les organisateurs de l'événement, a aussi offert des équipements aux 20 associations sportives et culturelles de la commune.



L'occasion a été saisie par le leader politique pour étaler ses ambitions vis-à-vis de la commune qu'il voudrait mieux émanciper politiquement et économiquement. « Nous souhaitons transformer Mbacké. Et nous sommes prêts à endurer toutes les épreuves, à faire face à toutes les vicissitudes de la vie pour faire émerger notre localité. Notre ambition dépasse la mairie. Lorsque nous serons maire de cette ville, beaucoup de choses évolueront dans le bon sens (..). Les Asc auront des subventions de 300 000 francs en lieu et place des 100 000 qu'elles peinent à percevoir ».

Gallo Bâ de souhaiter, en passant, que l'entrepreneur qui a en charge la construction du nouveau stade soit bousculé pour éviter que les travaux ne traînent davantage.