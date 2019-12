MBACKÉ / Darou Nahim veut modifier son poste de santé en centre de santé.

La commune de Darou Nahim, en collaboration avec des partenaires Italiens, s'est engagée à relever le plateau technique de son établissement médical par l'amélioration de son poste de santé et sa mutation en centre de santé. Un protocole d'accord a été signé, dimanche, entre le maire de la commune Cheikh Bara Guèye et Tamalo Tavoleta, ingénieur et émissaire de l'entreprise en charge des travaux.



Cheikh Bara Guèye de préciser qu'il s'agira de résoudre un problème crucial d'ordre médical en créant des services de radiologie, d'ophtalmologie, d’odontologie etc..., dans le nouvel établissement dont l'érection ne devrait pas durer longtemps. Darou Nahim est une commune rurale située dans le département de Mbacké, sur l'axe Typ-Mbacké.