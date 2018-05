MAIRIE DE MBACKÉ - Abdou Mbacké Ndao habille l'équipe fanion, dégaine une enveloppe de 3,5 millions et lève un coin du voile par rapport au stade



Rencontre au sommet entre les organisations sportives du département de Mbacké et le maire Abdou Mbacké Ndao... L'occasion a été bonne, ce week-end, pour l'édile de dévoiler quelques pans de ses programmes sportifs au niveau communal. Il a aussi saisi l'opportunité pour habiller le Fc Baol avant de s'engager à le soutenir financièrement avec une enveloppe de 3.500.000 Frs. La rencontre s'est tenue devant plusieurs personnalités publiques de la commune et devant la presque totalité de dirigeants de l'Odcav. Dans son discours, le maire se voudra ambitieux dans compagnonnage avec la jeunesse.



'' Nous avons pris sur nous l'engagement d'équiper le Fc Baol. Voilà tout le matériel sportif. Nous allons aussi lui octroyer une enveloppe financière de 3.500.000 Frs pour aider les joueurs et l'équipe de manière générale à davantage s'émanciper sportivement. Je m'engage, par ailleurs, à accompagner le Président du club à aller chercher d'autres partenaires pour renforcer les acquis. Pour ce qui concerne la finale de la coupe du maire, nous avons remis les lots de maillots, de blousons et de godasses à Ndiaye Sy, Sg de l'Odcav pour primer les deux équipes finalistes. La date du 24 décembre est retenue pour cette édition si tout le monde est d'accord ''.



Serigne Abdou Mbacké Ndao d'aborder, dans la foulée, l'épineuse question du stade dont la construction est jugée trop lente. ''.Relativement au stade de Mbacké, nous avons lancé un appel d'offres à l'Agetip. Le ministre des collectivités locales s'est beaucoup employé dans ce cadre. Pour ce qui est de son ouverture, nous pensons qu'elle se fera très rapidement. Il permettra de faire revivre Mbacké. Je signale qui sera prévu une partie réservée aux arts martiaux, au basket ''.



Satisfait du geste du maire , les bénéficiaires ne manqueront pas de faire des discours. Selon Alioune Diouf dit ''Press '', Président du FC Baol, le geste du donateur est hautement significatif du fait qu'il vient à point nommé. '' Son acte est plein de portée et nous lui sommes absolument reconnaissant. L'équipe est la sienne '' dira-t-il substantiellement. Même son cloche du côté de l'odcav de Mbacké. 'Depuis qu'il est à la tête de cette municipalité, il n'a jamais manqué de dégager les subventions à temps et il s'évertue toujours à bien organiser les finales de la coupe du maire. Ce qui nous lie à lui c'est cela. Il s'acquitte en permanence de ses engagements et de ses obligations''. La rencontre s'est achevée sur une remise des lots aux différents bénéficiaires.