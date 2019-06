MAGAL DE SERIGNE ABDOU LAHAD - Un Crd pour décliner les doléances et designer les voies et moyens à emprunter pour les satisfaire.

Sous la présence de Serigne Amsatou Mbacké Abdou Lahad, de plusieurs de ses frères dont Serigne Mouhamadane Abdou Lahad, un comité régional de développement a été déroulé lundi. Un moment privilégié pour le gouverneur Mouhamadou Moustapha Ndao de discuter avec les services de l'État sur l'urgence qu'il y a de trouver solution à toutes les doléances formulées par le comité d'organisation.



Ainsi 800 chaises, 2 tribunes, 50 bâches, 50 barrières seront disponibles. Dans le domaine de la santé 13 postes médicaux avancés et trois ambulances médicalisées seront disposés. Afin de pallier tout risque de pénurie d'eau, 10 citernes et des bâches souples seront dépêchés pendant que la cité sera mise hors délestage électrique avant, pendant et après l'événement. Au même moment, un groupe électrogène sera installé. Au vu de sa proximité avec l'hivernage, des motopompes seront disposées dans la cité religieuse. Plusieurs personnalités ont pris part à la rencontre. C'est le cas du maire Abdou Lahad Kâ et du député Abdou Lahad Seck Sadaga.