MAGAL 2025 – TAS salue le discours de Cheikh Bass sur l’éthique politique et rappelle que l’argent public n’est pas à voler



En visite à Touba à l’approche du Grand Magal, Thierno Alassane Sall, leader du parti « La République des Valeurs » a tenu à saluer publiquement le discours prononcé récemment par Cheikh Bass Abdou Khadre Mbacké sur les dérives du monde politique.



Face à la presse, l’ancien ministre a exprimé son adhésion aux propos du chef religieux, qui dénonçait la versatilité des hommes politiques et leur tendance à renier leurs engagements une fois élus: « Je salue le courage et la lucidité de Cheikh Bass. Son discours sur les politiciens qui changent de langage selon leur position est d’une grande pertinence. »



Thierno Alassane Sall a également partagé un souvenir personnel : « Lorsque j’étais ministre, je me suis entretenu à deux reprises et ne plein ramadan avec Cheikh Bass sur des dossiers essentiels. Je me rappelle lui avoir suggéré d’écrire ses mémoires, car ne pas le faire serait exposer le Sénégal à une perte immense. C’est un homme qui peut beaucoup nous apporter en matière de sciences politiques et de gestion des ressources humaines. »



Dans un ton empreint de spiritualité, il a sollicité des prières pour la paix au Sénégal et pour une relance économique durable, affirmant la volonté de son parti de servir le pays avec intégrité. Enfin, il a rappelé l’importance de la transparence dans la gestion des deniers publics, soulignant que : « Nul n’a le droit d’utiliser l’argent du peuple à des fins personnelles. »