Lycée scientifique d'Excellence de Diourbel/Année scolaire 2023-2024 : le MEN annonce l’ouverture du concours d'entrée

Il est ouvert, pour l'année scolaire 2023/2024, un concours d'entrée en classe de Seconde au Lycée scientifique d'Excellence de Diourbel.Le Lycée scientifique d'Excellence de Diourbel est un établissement d'enseignement secondaire créé par décret n° 2016-1226 du 19 août 2016 et dont le concours d'entrée est régi par l'arrêté n° 13077 du 25 août 2016 modifié; ces textes peuvent être consultés sur le site internet du Ministère de l'Éducation nationale www.education.sn et dans les inspections d'Académie et inspections de l'Éducation et de la Formation.Les élèves de ce lycée, bénéficiaires d'une bourse, sont soumis au régime d'internat avec des logements séparés pour les filles et pour les garçons.Les membres de l'encadrement et les enseignants sont sélectionnés à la suite d'un appel à candidature.Peuvent être candidates ou candidats, les élèves de nationalité sénégalaise, en classede Troisième de l'Enseignement moyen durant l'année scolaire 2022/2023 et âgé(e)s de 17 ans au plus au 31 décembre 2023.Tout candidat doit remplir les conditions suivantes :.1 ne pas avoir redoublé une classe du Cycle moyen;2.avoir obtenu en classe de Quatrième :⁃ une moyenne annuelle au moins égale à 15 sur 20 dans chacune des disciplines scientifiques suivantes: Mathématiques, Sciences de la Vie et de la Terre et Sciences physiques;- Une moyenne générale annuelle au moins égale à 14 sur 20 ; avoir obtenu e n classe de Troisième :⁃ une moyenne annuelle au moins égale à 16 sur 20 dans chacune des disciplines scientifiques suivantes: Mathématiques,Sciences de la Vie et de la Terre et Sciences physiques;⁃ une moyenne générale annuelle au moins égale à 14 sur 20.Si l'une des conditions requises pour la classe de Troisième n'est pas remplie, le candidat, à l'issue du premier groupe d'épreuves de l'examen du Brevet de Fin d'Études moyennes (BFEM), doit :avoir obtenu une note au moins égale à 16 sur 20 dans chacune desdisciplines scientifiques suivantes : Mathématiques, Sciences de la Vie et de la Terre et Sciences physiques;- avoir obtenu une moyenne générale au moins égale à 14 sur 20.Les notes obtenues à l'examen du BFM font l'objet d'un relevé attesté par l'Inspecteur d'Académie.Le nombre de places mis en compétition est fixé à soixante (60).Le dépôt du dossier de candidature au concours est ouvert du mercredi 26 juillet à 8 h 00 min au vendredi 18 août 2023 à 16 h précises.Le dossier est déposé à l'Inspection de l'Education et de la Formation de lacirconscription qui polarise l'établissement du candidat.Le dossier de candidature comprend les pièces suivantes :.1 une lettre manuscrite de candidature adressée au Ministre de l'Éducationnationale portant l'adresse et le numéro de téléphone du candidat et/ou au moins d'un de ses parents ou tuteurs;2. un extrait de naissance datant de moins d'un (1) an;3. une (1) copie certifiée conforme des bulletins de notes des premiers et desdeuxièmes semestres des classes de Quatrième et de Troisième;4. une (1) attestation délivrée par l'Inspecteur d'Académie indiquant les notes des disciplines scientifiques et la moyenne générale obtenues à l'examen duBFEM, session de 2023;5. un (1) certificat de visite médicale conforme au modèle à retirer àl'inspection d'Académie, à l'inspection médicale des écoles ou à l'inspection de l'Éducation et de la Formation, ou à télécharger à partir du site internet www.education.sn 6. une (1) quittance de paiement des droits d'inscription dont le montant est fixé à dix-mille (10 000) FCFA.Tout dossier incomplet ou non conforme est classé sans suite et les frais d'inscription ne sont pas remboursés.La liste définitive des candidats dont les dossiers sont déclarés conformes et qui sont autorisés à passer le concours ainsi que la date et le lieu du concours serontultérieurement communiqués par voie de presse, postés sur le site internetdu Ministère de l'Éducation nationale et affichés dans les inspections d'Académie et lesinspections de l'Éducation et de la Formation.Les inspecteurs d'Académie et les inspecteurs de l'Éducation et de la Formation sontchargés d'assurer une large diffusion du présent communiqué.Les chefs d'établissement et les enseignants sont invités à encourager la candidature de leurs élèves.