Luttre contre le Covid-19 / Mamina Camara, président du Conseil départemental de Bignona : « Nous emmènerons des tentes à la frontière pour mettre en place des coins d’isolement »

En cette période de lutte contre le Covid-19 et pour participer à l’élan patriotique souhaité par le chef de l’Etat, les élus sont déjà sur le terrain pour apporter leur concours, à l’image de Mamina Camara, président du Conseil départemental de Bignona.







Le Pca de l’Anacim a, pendant toute une journée, sillonné avec les autorités administratives du département de Bignona tous les postes de contrôle frontalier avec la Gambie du département de Bignona pour renforcer les équipements des forces de l’ordre et de sécurité en matériel de prévention contre le Covid-19.







Notre ambition c’est de couvrir les différents services, les mosquées et les lieux à forte affluence







On a fait l’ensemble des postes de contrôle frontaliers avec la Gambie pour donner du matériel afin d’outiller les agents qui sont sur place pour la prévention du Covid-19. Le matériel est composé de gel alcoolisé, savon liquide, savon solide, lave-mains, eau de javel etc... Nous avons sensibilisé sur les mesures de prévention. Nous sommes passés à la gare routière de Séléti et les marchés de cette zone pour sensibiliser les populations. On a fait un passage à l’hôpital de Bignona pour aussi renforcer les équipements sur place. Nous sommes allés chez l’Imam Pa Ousmane Bodian et nous avons échangé avec lui. Nous emmènerons des tentes à la frontière pour mettre en place des coins d’isolement à la frontière.







Notre ambition est de couvrir les services, les mosquées et les lieux à forte affluence. Nous sommes dans l’action et tous les jours nous sommes sur le terrain. Nous ne pouvons pas évaluer pour le moment. Nos cibles sont les postes de santé, les lieux de culte et les familles vulnérables déjà identifiées. Nous allons tous les accompagner. La presse n’est pas laissée en rade. Elle aura son appui aussi.







La lancinante question de l’eau à l’hôpital de Thionk Essyl







Le préfet s’est saisi du dossier. Nous avons joint le directeur général de l’Ofor et nous avons discuté de l’urgence de ce liquide précieux dans un hôpital. Aujourd’hui la main dans la main, le préfet et moi-même (président conseil départemental de Bignona, Ndlr) nous sommes en train de voir comment solutionner ce problème. Nous sommes en train de trouver une solution transitoire pour que le corps médical puisse se prémunir contre cette pandémie qui n’est pas encore arrivée dans le département.







Le bloc opératoire de Bignona a commencé les opérations chirurgicales







Ce bloc est mis en place grâce aux partenaires qui ont apporté leur concours. C’est un rêve qui vient d’être réalisé. Les opérations se font déjà. Nous rendons grâce à Dieu. Le bâtiment était déjà là. Il a fallu tout simplement une réhabilitation pour permettre aux partenaires de l’équiper avec du matériel de dernière génération. En tout cas, c’est plus de 100 millions qui ont été injectés dans ce bloc.