Lutte contre les inondations à Kaffrine : Le DG de l’ONAS en mission d’inspection

À l'approche de la saison des pluies, le Directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS), Seny Diéne, a effectué une visite technique dans la région de Kaffrine. Cette tournée s'inscrit dans un programme national de prévention des inondations et de suivi des installations d'assainissement à travers le pays.



Accompagné de ses techniciens, M. Diéne a inspecté plusieurs points névralgiques, notamment la station de pompage, le bassin de rétention de Diamaguène Centre, situé près de l’école 5, ainsi que le bassin versant à la sortie de la ville, en direction de Nganda.



Des efforts salués, des défis à relever

À l’issue de sa visite, le Directeur général a salué les efforts déjà réalisés, tout en pointant du doigt quelques insuffisances. « Le système est opérationnel dans sa globalité. L’eau est recueillie et orientée vers la station de pompage, avant d’être évacuée vers le bassin versant. Cependant, des défaillances subsistent, notamment du côté de l’entreprise chargée de l’exécution des travaux », a-t-il relevé.



Une autre préoccupation majeure concerne l'alimentation électrique de la station de pompage. Actuellement, elle fonctionne avec un groupe électrogène, une solution qui peut entraîner des interruptions de service. « Il est impératif de raccorder la station au réseau électrique, même si des problèmes de sous-tension persistent. Nous comptons collaborer avec la Senelec pour y remédier, comme cela a été fait à Touba », a ajouté M. Diéne.



Une coordination locale essentielle

Le Directeur général de l’ONAS a également insisté sur la nécessité d'une meilleure coordination avec les autorités locales. « La collaboration avec les collectivités territoriales est essentielle. Ce que nous faisons, nous le faisons pour elles, car elles sont les premières interlocutrices des populations », a-t-il affirmé.



Cet appel a été bien reçu par les autorités municipales. Le premier adjoint au maire de Kaffrine, Dr Moustapha Diop, a exprimé l'engagement de la mairie à accompagner cette dynamique. « La mairie est prête à collaborer pleinement. Nous reconnaissons que nos ressources sont limitées, mais notre rôle est d’assurer le bien-être des populations », a-t-il conclu.



Cette visite illustre la volonté conjointe de l'État et des collectivités de renforcer la résilience de Kaffrine face aux risques d'inondations à l'aube de la saison des pluies.