Lutte contre les changements climatiques : Un guide élaboré pour les collectivités locales

L'Agence de Développement Municipal (ADM) et la Direction du Changement climatique, de la Transition écologique et des Financements verts (DCCTEFV) ont organisé, ce mercredi 24 septembre 2025 à Dakar, un atelier de partage du Guide harmonisé d'élaboration des Plans climat territoriaux. Cet atelier visait à partager les résultats du guide et à discuter des stratégies pour sa mise en œuvre.



Selon Baye Oumy Guèye, secrétaire général de l'ADM, les collectivités locales sont déjà touchées par les effets des changements climatiques, tels que les inondations, la sécheresse et la dégradation de l'environnement. Le guide a été élaboré en collaboration avec les acteurs locaux et les partenaires financiers pour fournir un cadre harmonisé des plans d'adaptation aux changements climatiques.





L'objectif principal du guide est de doter les collectivités locales d'un outil pratique et efficace pour lutter contre les changements climatiques et promouvoir un développement durable. Le programme bénéficie d'un financement additionnel pour soutenir les 124 collectivités locales bénéficiaires dans leur démarche d'adaptation aux changements climatiques.



Cet événement est une étape importante pour les collectivités locales du Sénégal dans leur lutte contre les changements climatiques. Les discussions et les échanges lors de l'atelier ont contribué à renforcer les capacités des collectivités locales à prendre des mesures efficaces pour lutter contre les changements climatiques.