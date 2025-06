Lutte contre le faux monnayage et le trafic illicite: des billets noirs d’une contrevaleur de près de 1milliard 123 millions en francs CFA saisis à Ziguinchor

Dans un communiqué rendu public, il a été informé que la Subdivision des Douanes de Ziguinchor, Direction régionale du Sud est en train de poursuivre ses opérations de lutte contre le faux monnayage et le trafic illicite.

" À la suite de l’importante saisie de billets noirs d’une contrevaleur de 01 milliard 541 millions CFA réalisée récemment par la Brigade mobile des Douane de Bignona, les agents de la Brigade portuaire des Douanes de Ziguinchor ont procédé à une saisie de 17.500 billets noirs de différentes coupures d’une contrevaleur de près de 01 milliard 123 millions de francs CFA", a-t-il appris.

Dans son communiqué, la division de la Communication et des Relations publiques de la DGD a ajouté que " la saisie a été opérée dans la nuit du mardi 24 au mercredi 25 mai 2025, vers 23 heures, dans la ville de Ziguinchor. L’opération est le résultat de l’exploitation judicieuse d’un renseignement faisant état d’un projet d’acheminement et de lavage d’une importante quantité de billets dans une maison sise au quartier Kadior. Les agents de la Brigade portuaire ont, ainsi, déroulé une stratégie de surveillance et de filature qui leur a permis de stopper l’opération de lavage et de saisir les billets noirs composés ainsi qu’il suit : 17 000 billets de coupures de 100 dollars; 500 billets de coupures de 500 euros. Soit une contrevaleur totale estimée à 1.122.789.259 de francs CFA. Quatre (04) individus ont été appréhendés au cours de l’opération. L’enquête suit son cours".

Pour rappel, " cette saisie intervient dans un contexte de synergie d’action entre les Forces de Défense et de Sécurité basées au Sud dont la dernière preuve en date est l’opération combinée (Douanes, Armée, gendarmerie) dénommée « LES ILES CARONES 2 » à laquelle, la Brigade Mobile des Douanes de Bignona s’est illustrée avec brio. À titre de rappel, ladite opération a permis de détruire plusieurs champs de chanvre indien et de saisir 03 tonnes 730 kg de « yamba ».