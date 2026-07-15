Le Parlement français approuve définitivement le droit à l'"aide à mourir"


Le Parlement français approuve définitivement le droit à l'"aide à mourir"

Le Parlement français a définitivement adopté mercredi la proposition de loi visant à créer un droit à l'"aide à mourir", qui doit permettre à certains malades atteints de pathologies graves d'obtenir sous conditions l'administration d'un produit létal.

Pour entériner cette promesse d'Emmanuel Macron maintes fois retardée, le gouvernement avait donné le dernier mot à l'Assemblée nationale - la chambre basse du Parlement -, qui a approuvé le texte par 291 voix contre 241, sous les yeux de partisans et d'opposants au texte, présents dans les tribunes.

Le président français a remercié les parlementaires pour leur "débat constructif et respectueux".

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Mercredi 15 Juillet 2026
Dakaractu



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