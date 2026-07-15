Banditisme foncier : la SN-HLM sécurise 20 hectares de son patrimoine à Bambilor


La Société nationale des Habitations à loyer modéré (SN-HLM) a lancé, ce mercredi 15 juillet 2026, une vaste opération de délimitation et de balisage d'une assiette foncière de 20 hectares située à Bambilor. Cette initiative vise à sécuriser le lot B du Titre Foncier n°5396/R, propriété de l'entreprise, confronté à des occupations illégales de plus en plus préoccupantes.

Selon la direction de la SN-HLM, cette intervention s'inscrit dans une stratégie de préservation de son patrimoine foncier et de lutte contre le phénomène du banditisme foncier qui menace la réalisation de ses programmes d'habitat.

Le Secrétaire général adjoint de la SN-HLM, Aly Cissé, a rappelé que la mission première de l'entreprise publique, créée en 1959, est de mettre à la disposition des populations des logements et des parcelles viabilisées dans des zones sécurisées.

« Depuis sa création en 1959, la SN-HLM a comme mission de mettre à disposition de la population des logements et des parcelles viabilisées dans des zones sécurisées. Mais depuis un certain temps, nous avons constaté une recrudescence des occupations irrégulières et des installations anarchiques. Ce qui compromet nos projets et surtout la défense des intérêts de nos clients qui ont versé leurs apports en toute sécurité et en toute confiance », a-t-il déclaré.
Face à cette situation, la société a décidé d'engager une opération de récupération de ses emprises foncières afin de garantir la poursuite de ses projets immobiliers.

« C'est ce qui a poussé la SN-HLM aujourd'hui à récupérer l'ensemble de ces sites, à lutter contre ce banditisme foncier dans le but de préserver son patrimoine foncier et de veiller à la sécurité de l'ensemble de nos clients », a ajouté Aly Cissé.

À travers cette opération de délimitation et de balisage, la SN-HLM entend réaffirmer ses droits de propriété sur cette assiette foncière de Bambilor et prévenir toute nouvelle occupation irrégulière. L'entreprise publique réaffirme ainsi sa volonté de protéger son patrimoine foncier, indispensable à la mise en œuvre de sa mission de service public en matière d'accès au logement.
Autres articles
Mercredi 15 Juillet 2026
Amadou Koundour



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
« Fissel ne tournera plus le dos à l'État » : Omar Tine officialise le ralliement de toute une classe politique à la coalition Diomaye Président et règle ses comptes avec le passé

« Fissel ne tournera plus le dos à l'État » : Omar Tine officialise le ralliement de toute une classe politique à la coalition Diomaye Président et règle ses comptes avec le passé - 15/07/2026

Climat et énergie au Sénégal : Les femmes veulent passer du statut de victimes à celui d’actrices du changement

Climat et énergie au Sénégal : Les femmes veulent passer du statut de victimes à celui d’actrices du changement - 15/07/2026

Saint-Louis : la Commission régionale des frontières en conclave pour une bonne gestion de la sécurité transfrontalière

Saint-Louis : la Commission régionale des frontières en conclave pour une bonne gestion de la sécurité transfrontalière - 15/07/2026

Salaire du sélectionneur national des Lions : L’État doit couper le cordon avec la FSF

Salaire du sélectionneur national des Lions : L’État doit couper le cordon avec la FSF - 15/07/2026

Qatar : le président Faye reçu au Palais de l’Émir pour présenter ses condoléances

Qatar : le président Faye reçu au Palais de l’Émir pour présenter ses condoléances - 15/07/2026

Entre silence et rupture : Pourquoi Pape Mahawa Diouf a choisi de créer sa propre formation politique

Entre silence et rupture : Pourquoi Pape Mahawa Diouf a choisi de créer sa propre formation politique - 15/07/2026

Le Parlement français approuve définitivement le droit à l'

Le Parlement français approuve définitivement le droit à l'"aide à mourir" - 15/07/2026

Propos sur « l’argent sale » à Touba : une plainte déposée contre Ousmane Sonko au parquet de Dakar

Propos sur « l’argent sale » à Touba : une plainte déposée contre Ousmane Sonko au parquet de Dakar - 15/07/2026

Loi d’amnistie et violences politiques / Abdou Karim Sall interpelle frontalement PASTEF : « De quoi PASTEF a-t-il peur ? »

Loi d’amnistie et violences politiques / Abdou Karim Sall interpelle frontalement PASTEF : « De quoi PASTEF a-t-il peur ? » - 15/07/2026

Dette extérieure : les financements commerciaux bondissent à 5 672 milliards de FCFA (Bulletin Statistique de la Dette Publique 2019-2024)

Dette extérieure : les financements commerciaux bondissent à 5 672 milliards de FCFA (Bulletin Statistique de la Dette Publique 2019-2024) - 15/07/2026

BFEM 2026 : Le ministère de l’Éducation nationale confirme un cas de fraude au CEM de Bambey et rassure de l’intégrité de l’examen

BFEM 2026 : Le ministère de l’Éducation nationale confirme un cas de fraude au CEM de Bambey et rassure de l’intégrité de l’examen - 15/07/2026

« Réplique à une diatribe opportune : Cher collègue, Tahirou Sarr » (Par Mbaye Dione)

« Réplique à une diatribe opportune : Cher collègue, Tahirou Sarr » (Par Mbaye Dione) - 15/07/2026

Senelec réalise une première en Afrique avec une titrisation de 108 milliards FCFA cotée à la Bourse de Luxembourg

Senelec réalise une première en Afrique avec une titrisation de 108 milliards FCFA cotée à la Bourse de Luxembourg - 15/07/2026

Argent volé déversé à Touba - Daba Niang, ( PJF Diomaye - Président) répond à Sonko :

Argent volé déversé à Touba - Daba Niang, ( PJF Diomaye - Président) répond à Sonko : "Ici, les populations sont dignes et intègres » - 15/07/2026

Yeumbeul/ actes contre nature : une dénonciation pour harcèlement mène la police vers un réseau présumé… au moins cinq personnes entendues

Yeumbeul/ actes contre nature : une dénonciation pour harcèlement mène la police vers un réseau présumé… au moins cinq personnes entendues - 15/07/2026

Visite de Macky Sall au Sénégal : Le Réseau des Universitaires Républicains (RUR) réaffirme son soutien à sa candidature au poste de SG de l’ONU…

Visite de Macky Sall au Sénégal : Le Réseau des Universitaires Républicains (RUR) réaffirme son soutien à sa candidature au poste de SG de l’ONU… - 15/07/2026

BFEM 2026 : 11 candidats interpellés à Bambey dans une affaire présumée de tricherie via un groupe WhatsApp

BFEM 2026 : 11 candidats interpellés à Bambey dans une affaire présumée de tricherie via un groupe WhatsApp - 15/07/2026

Deux moutons disparus à Touba : le berger Mahfousse Ba condamné à six mois de prison ferme

Deux moutons disparus à Touba : le berger Mahfousse Ba condamné à six mois de prison ferme - 15/07/2026

Prêts usuraires à keur massar : une plainte de 58,4 millions déclenche une vaste enquête sur des prêts à 20 % tous les vingt jours soit 200 000 FCFA d’intérêt par million

Prêts usuraires à keur massar : une plainte de 58,4 millions déclenche une vaste enquête sur des prêts à 20 % tous les vingt jours soit 200 000 FCFA d’intérêt par million - 15/07/2026

New York / localisation des ODD : Moussa Bala Fofana plaide pour des territoires « compétitifs, résilients et inclusifs »

New York / localisation des ODD : Moussa Bala Fofana plaide pour des territoires « compétitifs, résilients et inclusifs » - 15/07/2026

Abdou Lahad Ndiaye : une première sortie médiatique qui rassure sur la maîtrise des dossiers

Abdou Lahad Ndiaye : une première sortie médiatique qui rassure sur la maîtrise des dossiers - 15/07/2026

Présentation de Condoléances à Doha : Karim Wade, star du jour...

Présentation de Condoléances à Doha : Karim Wade, star du jour... - 15/07/2026

Anniversaire d'Ousmane Sonko : Pluie d'hommages sur le leader du Pastef

Anniversaire d'Ousmane Sonko : Pluie d'hommages sur le leader du Pastef - 15/07/2026

Opération de Sécurisation à Dakar : plus de 600 policiers et gendarmes mobilisés, 213 personnes interpellées

Opération de Sécurisation à Dakar : plus de 600 policiers et gendarmes mobilisés, 213 personnes interpellées - 15/07/2026

BFEM 2026 : 3 865 candidats à l’assaut du brevet à Saint-Louis Commune

BFEM 2026 : 3 865 candidats à l’assaut du brevet à Saint-Louis Commune - 14/07/2026

Qatar : Macky Sall présente ses condoléances à l’émir Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani

Qatar : Macky Sall présente ses condoléances à l’émir Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani - 14/07/2026

Abdoul Ahad Ndiaye répond à Ousmane Sonko : « Assimiler Touba à un lieu de recel d'argent sale est un profond manque de respect »

Abdoul Ahad Ndiaye répond à Ousmane Sonko : « Assimiler Touba à un lieu de recel d'argent sale est un profond manque de respect » - 14/07/2026

Xénophobie : L’alerte du juge Ibrahima Hamidou Dème sur la stigmatisation des Guinéens peuls au Sénégal

Xénophobie : L’alerte du juge Ibrahima Hamidou Dème sur la stigmatisation des Guinéens peuls au Sénégal - 14/07/2026

BFEM 2026 à Ziguinchor : plus de 4 900 candidats, un fort taux de présence dès le premier jour

BFEM 2026 à Ziguinchor : plus de 4 900 candidats, un fort taux de présence dès le premier jour - 14/07/2026

Coupe du Monde : Le Ministère des Sports ordonne à la FSF de cesser toutes ses sorties médiatiques

Coupe du Monde : Le Ministère des Sports ordonne à la FSF de cesser toutes ses sorties médiatiques - 14/07/2026

RSS Syndication