Banditisme foncier : la SN-HLM sécurise 20 hectares de son patrimoine à Bambilor

La Société nationale des Habitations à loyer modéré (SN-HLM) a lancé, ce mercredi 15 juillet 2026, une vaste opération de délimitation et de balisage d'une assiette foncière de 20 hectares située à Bambilor. Cette initiative vise à sécuriser le lot B du Titre Foncier n°5396/R, propriété de l'entreprise, confronté à des occupations illégales de plus en plus préoccupantes.



Selon la direction de la SN-HLM, cette intervention s'inscrit dans une stratégie de préservation de son patrimoine foncier et de lutte contre le phénomène du banditisme foncier qui menace la réalisation de ses programmes d'habitat.



Le Secrétaire général adjoint de la SN-HLM, Aly Cissé, a rappelé que la mission première de l'entreprise publique, créée en 1959, est de mettre à la disposition des populations des logements et des parcelles viabilisées dans des zones sécurisées.



« Depuis sa création en 1959, la SN-HLM a comme mission de mettre à disposition de la population des logements et des parcelles viabilisées dans des zones sécurisées. Mais depuis un certain temps, nous avons constaté une recrudescence des occupations irrégulières et des installations anarchiques. Ce qui compromet nos projets et surtout la défense des intérêts de nos clients qui ont versé leurs apports en toute sécurité et en toute confiance », a-t-il déclaré.

Face à cette situation, la société a décidé d'engager une opération de récupération de ses emprises foncières afin de garantir la poursuite de ses projets immobiliers.



« C'est ce qui a poussé la SN-HLM aujourd'hui à récupérer l'ensemble de ces sites, à lutter contre ce banditisme foncier dans le but de préserver son patrimoine foncier et de veiller à la sécurité de l'ensemble de nos clients », a ajouté Aly Cissé.



À travers cette opération de délimitation et de balisage, la SN-HLM entend réaffirmer ses droits de propriété sur cette assiette foncière de Bambilor et prévenir toute nouvelle occupation irrégulière. L'entreprise publique réaffirme ainsi sa volonté de protéger son patrimoine foncier, indispensable à la mise en œuvre de sa mission de service public en matière d'accès au logement.