Salaire du sélectionneur national des Lions : L’État doit couper le cordon avec la FSF


Salaire du sélectionneur national des Lions : L’État doit couper le cordon avec la FSF
Pendant 25 ans, l’État du Sénégal a payé. Payé les stages. Payé les primes. Payé le salaire du sélectionneur national.
25 ans de solidarité. Depuis plus de 25 ans, le budget de l’État prend en charge le salaire du sélectionneur national. Une aide légitime à l’époque où la FSF démarrait. 25 ans d’accompagnement, aujourd’hui, il est temps d’arrêter.

La Fédération Sénégalaise de Football n’est plus une association fauchée. Elle est autonome statutairement et financièrement. 
La FSF brasse des milliards. Droits TV, sponsors, subventions FIFA, CAF, sponsoring, Orize money, matchs amicaux, billetterie. Des millions qui entrent chaque année.

Alors pourquoi est-ce encore le contribuable sénégalais qui règle la facture du salaire du coach des Lions? C’est une anomalie. Une aberration.
On ne peut pas revendiquer l’autonomie de gestion et tendre la main à l’État pour payer la plus grosse ligne budgétaire du football.
  

En 2026, le contexte doit changer. La FSF, bien qu'étant délégataire de pouvoir, est une structure autonome. Elle gère des budgets de plusieurs milliards grâce aux compétitions internationales, aux sponsors et aux dotations de la FIFA et de la CAF.
Continuer à payer le salaire du coach, c’est entretenir une dépendance qui n’a plus lieu d’être.

La solution est simple. L’État retire immédiatement cette ligne de son budget et la FSF prend le relais. Elle a les ressources. Un sponsor majeur, une banque, une entreprise nationale porte ce salaire. Qu’on appelle ça le "Salaire du Coach. C’est du win-win en image.

L’État a joué son rôle. Il a porté le football à bout de bras. Maintenant, que la FSF marche sur ses deux jambes. Qu’elle assume pleinement son autonomie.

Le peuple sénégalais a d’autres priorités et les autres fédérations sportives doivent bénéficier de traitement similaires pour développer le sport à la base. Le football doit apprendre à se financer lui-même et avoir la grandeur de dire : "Nous prenons le relais". Le football sénégalais n’y perdra rien. Il y gagnera en crédibilité.

Mbaye Jacques DIOP, Journaliste sportif,Administrateur club des Experts Sportifs & Globe Sports
Autres articles
Mercredi 15 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
« Fissel ne tournera plus le dos à l'État » : Omar Tine officialise le ralliement de toute une classe politique à la coalition Diomaye Président et règle ses comptes avec le passé

« Fissel ne tournera plus le dos à l'État » : Omar Tine officialise le ralliement de toute une classe politique à la coalition Diomaye Président et règle ses comptes avec le passé - 15/07/2026

Climat et énergie au Sénégal : Les femmes veulent passer du statut de victimes à celui d’actrices du changement

Climat et énergie au Sénégal : Les femmes veulent passer du statut de victimes à celui d’actrices du changement - 15/07/2026

Saint-Louis : la Commission régionale des frontières en conclave pour une bonne gestion de la sécurité transfrontalière

Saint-Louis : la Commission régionale des frontières en conclave pour une bonne gestion de la sécurité transfrontalière - 15/07/2026

Banditisme foncier : la SN-HLM sécurise 20 hectares de son patrimoine à Bambilor

Banditisme foncier : la SN-HLM sécurise 20 hectares de son patrimoine à Bambilor - 15/07/2026

Qatar : le président Faye reçu au Palais de l’Émir pour présenter ses condoléances

Qatar : le président Faye reçu au Palais de l’Émir pour présenter ses condoléances - 15/07/2026

Entre silence et rupture : Pourquoi Pape Mahawa Diouf a choisi de créer sa propre formation politique

Entre silence et rupture : Pourquoi Pape Mahawa Diouf a choisi de créer sa propre formation politique - 15/07/2026

Le Parlement français approuve définitivement le droit à l'

Le Parlement français approuve définitivement le droit à l'"aide à mourir" - 15/07/2026

Propos sur « l’argent sale » à Touba : une plainte déposée contre Ousmane Sonko au parquet de Dakar

Propos sur « l’argent sale » à Touba : une plainte déposée contre Ousmane Sonko au parquet de Dakar - 15/07/2026

Loi d’amnistie et violences politiques / Abdou Karim Sall interpelle frontalement PASTEF : « De quoi PASTEF a-t-il peur ? »

Loi d’amnistie et violences politiques / Abdou Karim Sall interpelle frontalement PASTEF : « De quoi PASTEF a-t-il peur ? » - 15/07/2026

Dette extérieure : les financements commerciaux bondissent à 5 672 milliards de FCFA (Bulletin Statistique de la Dette Publique 2019-2024)

Dette extérieure : les financements commerciaux bondissent à 5 672 milliards de FCFA (Bulletin Statistique de la Dette Publique 2019-2024) - 15/07/2026

BFEM 2026 : Le ministère de l’Éducation nationale confirme un cas de fraude au CEM de Bambey et rassure de l’intégrité de l’examen

BFEM 2026 : Le ministère de l’Éducation nationale confirme un cas de fraude au CEM de Bambey et rassure de l’intégrité de l’examen - 15/07/2026

« Réplique à une diatribe opportune : Cher collègue, Tahirou Sarr » (Par Mbaye Dione)

« Réplique à une diatribe opportune : Cher collègue, Tahirou Sarr » (Par Mbaye Dione) - 15/07/2026

Senelec réalise une première en Afrique avec une titrisation de 108 milliards FCFA cotée à la Bourse de Luxembourg

Senelec réalise une première en Afrique avec une titrisation de 108 milliards FCFA cotée à la Bourse de Luxembourg - 15/07/2026

Argent volé déversé à Touba - Daba Niang, ( PJF Diomaye - Président) répond à Sonko :

Argent volé déversé à Touba - Daba Niang, ( PJF Diomaye - Président) répond à Sonko : "Ici, les populations sont dignes et intègres » - 15/07/2026

Yeumbeul/ actes contre nature : une dénonciation pour harcèlement mène la police vers un réseau présumé… au moins cinq personnes entendues

Yeumbeul/ actes contre nature : une dénonciation pour harcèlement mène la police vers un réseau présumé… au moins cinq personnes entendues - 15/07/2026

Visite de Macky Sall au Sénégal : Le Réseau des Universitaires Républicains (RUR) réaffirme son soutien à sa candidature au poste de SG de l’ONU…

Visite de Macky Sall au Sénégal : Le Réseau des Universitaires Républicains (RUR) réaffirme son soutien à sa candidature au poste de SG de l’ONU… - 15/07/2026

BFEM 2026 : 11 candidats interpellés à Bambey dans une affaire présumée de tricherie via un groupe WhatsApp

BFEM 2026 : 11 candidats interpellés à Bambey dans une affaire présumée de tricherie via un groupe WhatsApp - 15/07/2026

Deux moutons disparus à Touba : le berger Mahfousse Ba condamné à six mois de prison ferme

Deux moutons disparus à Touba : le berger Mahfousse Ba condamné à six mois de prison ferme - 15/07/2026

Prêts usuraires à keur massar : une plainte de 58,4 millions déclenche une vaste enquête sur des prêts à 20 % tous les vingt jours soit 200 000 FCFA d’intérêt par million

Prêts usuraires à keur massar : une plainte de 58,4 millions déclenche une vaste enquête sur des prêts à 20 % tous les vingt jours soit 200 000 FCFA d’intérêt par million - 15/07/2026

New York / localisation des ODD : Moussa Bala Fofana plaide pour des territoires « compétitifs, résilients et inclusifs »

New York / localisation des ODD : Moussa Bala Fofana plaide pour des territoires « compétitifs, résilients et inclusifs » - 15/07/2026

Abdou Lahad Ndiaye : une première sortie médiatique qui rassure sur la maîtrise des dossiers

Abdou Lahad Ndiaye : une première sortie médiatique qui rassure sur la maîtrise des dossiers - 15/07/2026

Présentation de Condoléances à Doha : Karim Wade, star du jour...

Présentation de Condoléances à Doha : Karim Wade, star du jour... - 15/07/2026

Anniversaire d'Ousmane Sonko : Pluie d'hommages sur le leader du Pastef

Anniversaire d'Ousmane Sonko : Pluie d'hommages sur le leader du Pastef - 15/07/2026

Opération de Sécurisation à Dakar : plus de 600 policiers et gendarmes mobilisés, 213 personnes interpellées

Opération de Sécurisation à Dakar : plus de 600 policiers et gendarmes mobilisés, 213 personnes interpellées - 15/07/2026

BFEM 2026 : 3 865 candidats à l’assaut du brevet à Saint-Louis Commune

BFEM 2026 : 3 865 candidats à l’assaut du brevet à Saint-Louis Commune - 14/07/2026

Qatar : Macky Sall présente ses condoléances à l’émir Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani

Qatar : Macky Sall présente ses condoléances à l’émir Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani - 14/07/2026

Abdoul Ahad Ndiaye répond à Ousmane Sonko : « Assimiler Touba à un lieu de recel d'argent sale est un profond manque de respect »

Abdoul Ahad Ndiaye répond à Ousmane Sonko : « Assimiler Touba à un lieu de recel d'argent sale est un profond manque de respect » - 14/07/2026

Xénophobie : L’alerte du juge Ibrahima Hamidou Dème sur la stigmatisation des Guinéens peuls au Sénégal

Xénophobie : L’alerte du juge Ibrahima Hamidou Dème sur la stigmatisation des Guinéens peuls au Sénégal - 14/07/2026

BFEM 2026 à Ziguinchor : plus de 4 900 candidats, un fort taux de présence dès le premier jour

BFEM 2026 à Ziguinchor : plus de 4 900 candidats, un fort taux de présence dès le premier jour - 14/07/2026

Coupe du Monde : Le Ministère des Sports ordonne à la FSF de cesser toutes ses sorties médiatiques

Coupe du Monde : Le Ministère des Sports ordonne à la FSF de cesser toutes ses sorties médiatiques - 14/07/2026

RSS Syndication