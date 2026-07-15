Qatar : le président Faye reçu au Palais de l’Émir pour présenter ses condoléances

Le Chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s'est rendu ce matin au Palais de l'Émir. Il a tenu à effectuer personnellement le déplacement à Doha, eu égard aux liens profonds qui unissent le Sénégal et le Qatar.



Au nom du peuple sénégalais, il a présenté ses condoléances à Son Altesse Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, à son honorable famille et au peuple qatari ami. Il a rappelé les qualités de grand visionnaire du défunt Père Émir Cheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani, artisan de la relation fondatrice entre les deux pays.



En exprimant à l'Émir sa compassion et sa solidarité, le Président de la République lui a renouvelé sa volonté constante d'œuvrer au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre le Sénégal et le Qatar.