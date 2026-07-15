Entre silence et rupture : Pourquoi Pape Mahawa Diouf a choisi de créer sa propre formation politique

Après plusieurs semaines de silence consécutif à la restructuration de l’Alliance Pour la République (APR), Pape Mahawa Diouf a tranché. L’ancien responsable du parti fondé par Macky Sall annonce officiellement le lancement de sa propre formation politique et citoyenne, baptisée RACINE (Rassemblement Citoyen pour la Nation, l’Éthique et la Justice Sociale). La cérémonie officielle de lancement est prévue ce dimanche à 15 heures.







Cette annonce vient mettre un terme à des semaines d’interrogations sur l’avenir politique de Pape Mahawa Diouf. Depuis la restructuration de l’APR, une question revenait avec insistance dans les cercles militants et politiques : allait-il rester fidèle à sa formation d’origine, ou choisirait-il d’ouvrir un nouveau chapitre de son engagement ? La création de RACINE apporte une réponse claire à cette interrogation, matérialisant ce que plusieurs observateurs pressentaient déjà comme un désir d’autonomie politique.







Loin d’une simple dissidence, Pape Mahawa Diouf inscrit sa démarche dans une logique de reconstruction du lien citoyen. Selon la Cellule de communication du mouvement, RACINE entend « former et fédérer autour de projets porteurs, tout en ancrant son action dans une éthique citoyenne et écologique », dans l’optique de favoriser l’émergence d’une société plus responsable, solidaire et durable. Le mouvement se positionne ainsi moins comme une structure de conquête du pouvoir à court terme que comme un cadre de mobilisation citoyenne.







L’autonomisation économique et la préservation culturelle occupent une place centrale dans le projet politique de Pape Mahawa Diouf. RACINE ambitionne de réenraciner la citoyenneté sénégalaise autour de trois piliers : la responsabilité financière, la gestion durable des ressources, et la valorisation du patrimoine culturel, présentés comme les fondements du développement national qu’il entend porter.







En choisissant de « rassembler, agir, construire », selon la formule retenue par son mouvement, Pape Mahawa Diouf semble vouloir se démarquer des logiques partisanes classiques pour proposer une offre politique fondée sur l’intégrité, la nation et l’éthique. Reste à savoir, lors de la cérémonie de dimanche, s’il clarifiera formellement sa position vis-à-vis de l’APR ou s’il laissera planer l’ambiguïté sur une éventuelle double appartenance.

