Lutte contre le changement climatique : L'utilisation des informations climatiques impacte positivement les secteurs d'activités.

Partant du constat que le Sénégal est fortement impacté par le changement climatique, l'USAID et les autorités sénégalaises avaient lancé le programme CINSERE afin de pouvoir utiliser les informations climatiques dans les différents secteurs d'activités.



Après plusieurs années d'intervention dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, les acteurs ont procédé ce matin à la restitution des résultats de la résilience et de la productivité au Sénégal, face aux impacts du changement climatique.



Au terme de cet atelier, les initiateurs du projet ont noté des impacts positifs de ce programme dans les secteurs de la pêche, de l'agriculture et de l'élevage. Cela en conscientisant les acteurs avec l'utilisation des informations générées par le bulletin météorologique...