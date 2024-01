Lutte contre le cancer : L’Association KINSIBA se lance dans le combat

À l’occasion de la journée mondiale du cancer en 2023, il avait été indiqué que la charge mondiale du cancer devrait augmenter pour atteindre environ 30 millions de nouveaux cas d’ici 2040 et que la plus forte croissance se produisant dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Ainsi, si aucune mesure n’est prise pour prévenir et contrôler le cancer, « le nombre de personnes qui recevront un diagnostic de cancer devrait augmenter de 57 %, soit environ 6,2 millions de personnes d’ici 2040 dans plusieurs régions dans le monde… »



Au Sénégal, le combat est mené par certaines associations qui veulent limiter, voire éradiquer cette maladie qui gagne du terrain.







C’est dans cette perspective que l’association KINSIBA a été mise en place ce samedi par Dieynaba Ndiaye, qui, confie à nos micros, qu’elle a décidé de mettre en place cette association car, étant personnellement touchée dans son entourage. À travers cet accompagnement des personnes affectées par le cancer, Dieynaba Ndiaye compte accompagner ces patients dans le bien-être en leur proposant des ateliers socio-esthétiques pour leur permettre de faire une pause thérapeutique dans la maladie.







En perspective de la journée mondiale de lutte contre le cancer qui sera célébrée le 4 février prochain, l’association KINSIBA compte s’engager pleinement dans la lutte notamment, en terme de prévention et en accompagnant les patients en soins complémentaires.