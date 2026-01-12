Gabon: neuf marins enlevés dans l'attaque d'un chalutier au large de Libreville


Gabon: neuf marins enlevés dans l'attaque d'un chalutier au large de Libreville

Neuf marins ont été enlevés lors de l'attaque d'un chalutier au large des côtés gabonaises dans la nuit de samedi à dimanche, "a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué vidéo diffusé lundi par plusieurs media gabonais.

"Cette attaque, perpétrée par trois individus armés, a conduit à l'enlèvement de neuf membres d'équipage dont cinq ressortissants chinois et quatre indonésiens", déclare le chef d'état-major de la Marine nationale, Hubert Bekale Meyong.

"Le chalutier IB Fish 7, battant pavillon gabonais, a été victime d'une attaque pirate alors qu'il menait une activité de pêche à environ sept milles nautiques au sud-ouest d'Ekwata, dans les eaux gabonaises", détaille-t-il, ajoutant que "six autres marins, de nationalités indonésienne, chinoise et burkinabè sont restés à bord du navire".

Les autorités gabonaises ont localisé le navire avant de l'escorter vers le port de Libreville.

Une enquête a été ouverte par le parquet de la capitale, a également fait savoir le ministère de la Défense.

En février 2025, trois marins avaient été enlevés alors qu'ils se trouvaient également à bord d'un chalutier au large de Libreville.

Après cette précédente attaque, le consulat de France à Libreville avait rappelé à ses ressortissants qu'il fallait "éviter toute navigation de plaisance dans le Golfe de Guinée", notamment prisé par les amateurs de pêche ou par les touristes désireux de voir des baleines au large des côtes gabonaises.

Le golfe de Guinée - qui s'étend dans sa définition la plus vaste du Liberia à l'Angola - est au cœur de flux commerciaux en provenance ou en direction d'Europe, des Etats-Unis et d'Asie. Carrefour majeur des échanges d'hydrocarbures et de gaz, il jouxte tous les grands pays producteurs de l'ouest de l'Afrique.

Longtemps épicentre de l'insécurité maritime, cet espace maritime a enregistré une chute des actes de piraterie grâce aux efforts conjoints des pays côtiers et d'Etats européens.

"Dans le golfe de Guinée, l'insécurité maritime liée à la piraterie et au brigandage reste persistante avec un total de 26 événements [en 2024, ndlr]. La tendance globale reste à la baisse depuis plusieurs années", analysait le Maritime Information Cooperation & Awareness (MICA) Center, basé à Brest, dans son dernier rapport annuel publié en 2025.

Autres articles
Lundi 12 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
La diplomatie iranienne dit qu'un canal de communication avec l'émissaire américain est

La diplomatie iranienne dit qu'un canal de communication avec l'émissaire américain est "ouvert" - 12/01/2026

Iran : Au moins 538 morts après 15 jours de répression

Iran : Au moins 538 morts après 15 jours de répression - 12/01/2026

Horreur à Yeumbeul: la confiance brisée, un oncle accusé de viols sur sa nièce de 12 ans

Horreur à Yeumbeul: la confiance brisée, un oncle accusé de viols sur sa nièce de 12 ans - 12/01/2026

Kaolack : La Plateforme

Kaolack : La Plateforme "FIPU JOTNA" dresse un bilan catastrophique de la campagne arachidière et indexe le PM - 11/01/2026

Gamou de Mbeuleukhé 2026 : le porte-parole du khalife, Abib Dia, expose les doléances de la cité religieuse de Mame El Hadji Daouda Dia

Gamou de Mbeuleukhé 2026 : le porte-parole du khalife, Abib Dia, expose les doléances de la cité religieuse de Mame El Hadji Daouda Dia - 11/01/2026

Affaire « Bineta mécanicien » : Mise en danger, débauche de mineures et images immorales…13 prévenus, des charges lourdes

Affaire « Bineta mécanicien » : Mise en danger, débauche de mineures et images immorales…13 prévenus, des charges lourdes - 10/01/2026

Drame sur la plage Safari : un septuagénaire décède en plein massage

Drame sur la plage Safari : un septuagénaire décède en plein massage - 10/01/2026

Pikine : La Grande Mosquée Serigne Baye Abo Sall a ouvert ses portes ce vendredi

Pikine : La Grande Mosquée Serigne Baye Abo Sall a ouvert ses portes ce vendredi - 09/01/2026

Enseignement supérieur au Sénégal : le ministre Daouda Ngom mise gros sur l’ANAQ-Sup

Enseignement supérieur au Sénégal : le ministre Daouda Ngom mise gros sur l’ANAQ-Sup - 09/01/2026

Visite officielle à Dakar : Le Premier ministre mauritanien Moctar Ould Djay salue la vision commune post-2026 avec le Sénégal

Visite officielle à Dakar : Le Premier ministre mauritanien Moctar Ould Djay salue la vision commune post-2026 avec le Sénégal - 09/01/2026

Création du CNRM : L’APPEL regrette l’absence de concertation avec les médias en ligne

Création du CNRM : L’APPEL regrette l’absence de concertation avec les médias en ligne - 09/01/2026

Fonction publique : Le président de la République généralise l’indemnité de logement à tous les agents

Fonction publique : Le président de la République généralise l’indemnité de logement à tous les agents - 07/01/2026

Bracelet électronique contesté : le sort judiciaire de Soya Diagne suspendu à la décision de la chambre d’accusation

Bracelet électronique contesté : le sort judiciaire de Soya Diagne suspendu à la décision de la chambre d’accusation - 07/01/2026

Doudou Wade charge Ousmane Sonko : « Calomnie et accusations gratuites… il cherche toujours des alibis »

Doudou Wade charge Ousmane Sonko : « Calomnie et accusations gratuites… il cherche toujours des alibis » - 06/01/2026

Huawei Dakar : un prestataire vole 282.000 F et échappe à la prison ferme

Huawei Dakar : un prestataire vole 282.000 F et échappe à la prison ferme - 06/01/2026

Dakar : A.Fall vole 600.000 F à son colocataire pour aider sa sœur et écope de 6 mois ferme

Dakar : A.Fall vole 600.000 F à son colocataire pour aider sa sœur et écope de 6 mois ferme - 06/01/2026

Dakar : D. A. Keita, multirécidiviste de 22 ans, risque un an ferme pour vol dans une maison

Dakar : D. A. Keita, multirécidiviste de 22 ans, risque un an ferme pour vol dans une maison - 06/01/2026

Mbour : pour payer la scolarité de son fils, un Pére vole la recette d’un jeune charretier et écope de 3 mois ferme

Mbour : pour payer la scolarité de son fils, un Pére vole la recette d’un jeune charretier et écope de 3 mois ferme - 06/01/2026

Farba Ngom face à la Cour suprême : entre urgence médicale et bataille judiciaire décisive…son sort fixé le…

Farba Ngom face à la Cour suprême : entre urgence médicale et bataille judiciaire décisive…son sort fixé le… - 06/01/2026

Tournée à Kaolack- Mbaye Dione interpelle Ousmane Sonko : ​« Comment peut-il instruire la Sonacos d'acheter 450 000 tonnes alors qu'il peine à mobiliser 70 milliards »

Tournée à Kaolack- Mbaye Dione interpelle Ousmane Sonko : ​« Comment peut-il instruire la Sonacos d'acheter 450 000 tonnes alors qu'il peine à mobiliser 70 milliards » - 06/01/2026

4e édition Raaya Téranga: Cheikh Tidiane Dieng sacré meilleur jeune entrepreneur immobilier de Thiès

4e édition Raaya Téranga: Cheikh Tidiane Dieng sacré meilleur jeune entrepreneur immobilier de Thiès - 05/01/2026

Venezuela :

Venezuela : "Allez, Nico!", scandent les députés en soutien à Maduro - 05/01/2026

37 millions envolés vers l’eldorado italien : à Mbour, le rêve d’Europe vire au cauchemar judiciaire…un commerçant sur le banc des accusés

37 millions envolés vers l’eldorado italien : à Mbour, le rêve d’Europe vire au cauchemar judiciaire…un commerçant sur le banc des accusés - 05/01/2026

HLM Montagne : une déficiente mentale enlevée puis violée, l’ombre d’un “Jakartaman” plane sur le quartier

HLM Montagne : une déficiente mentale enlevée puis violée, l’ombre d’un “Jakartaman” plane sur le quartier - 05/01/2026

Iran: le mouvement de contestation entre dans sa deuxième semaine, nouveaux affrontements

Iran: le mouvement de contestation entre dans sa deuxième semaine, nouveaux affrontements - 04/01/2026

4e édition Raaya Téranga : Ngouda Dieng remporte le prix du meilleur entrepreneur immobilier de Thiès

4e édition Raaya Téranga : Ngouda Dieng remporte le prix du meilleur entrepreneur immobilier de Thiès - 04/01/2026

Venezuela: le ministre de la Défense appelle la population à

Venezuela: le ministre de la Défense appelle la population à "reprendre ses activités" - 04/01/2026

Trump affirme que la prix Nobel Machado n'a pas le soutien pour diriger le Venezuela

Trump affirme que la prix Nobel Machado n'a pas le soutien pour diriger le Venezuela - 03/01/2026

Marco Rubio dit que le gouvernement cubain devrait s'inquiéter après la capture de Maduro

Marco Rubio dit que le gouvernement cubain devrait s'inquiéter après la capture de Maduro - 03/01/2026

Éducation : Capacitation dans le numérique, formation de leurs collègues..., les inspecteurs expriment leurs attentes

Éducation : Capacitation dans le numérique, formation de leurs collègues..., les inspecteurs expriment leurs attentes - 03/01/2026

RSS Syndication