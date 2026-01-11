Gamou de Mbeuleukhé 2026 : le porte-parole du khalife, Abib Dia, expose les doléances de la cité religieuse de Mame El Hadji Daouda Dia

La cité religieuse de Mame El Hadji Daouda Dia, plus connue sous le nom de Mbeuleukhé, a célébré, le samedi 10 janvier 2026, la 110ᵉ édition de son Gamou annuel. À cette occasion, le foyer religieux a accueilli des milliers de pèlerins venus d’horizons divers pour commémorer la naissance du Prophète Mouhamed (Psl).



Représentant le Président de l’Assemblée nationale, El Hadji Malick Ndiaye, son chef de Cabinet Khar Ndoffène Diouf, à la tête d’une forte délégation, a transmis le ziar du président du Parlement au khalife de Mbeuleukhé, Serigne Maboury Dia. Il a également sollicité des prières pour la réussite du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye.



Portant la parole du khalife, Abib Dia s’est félicité de l’accompagnement de l’État du Sénégal dans l’organisation de cet événement majeur. Il a notamment salué les efforts du régime actuel, soulignant la construction de la route Dahra–Mbeuleukhé ainsi que la réalisation de la voirie interne de la cité religieuse.



Abib Dia a également tenu à rendre un vibrant hommage à El Hadji Mor Maty Sarr, coordonnateur des activités liées à l’organisation du Gamou annuel de Mbeuleukhé depuis plus de quarante ans, pour son engagement constant au service du foyer religieux.



Profitant de la cérémonie officielle et en présence du chef de Cabinet du Président de l’Assemblée nationale, le porte-parole du khalife a exposé plusieurs doléances prioritaires des populations. Il s’agit notamment de la réalisation d’une piste latéritique Mbeuleukhé–Mboynane, l' érection du poste de santé de Mbeuleukhé en district sanitaire et de la construction d’un hangar devant la grande mosquée.



Selon Abib Dia, l’état de la piste menant à Mboynane constitue un véritable parcours du combattant, tandis que la location et le déplacement des bâches pour la cérémonie officielle, ainsi que les évacuations sanitaires vers Dahra ou Linguère, demeurent des sources de préoccupation majeures pour les pèlerins et les populations locales.



Enfin, une information de taille a été annoncée : le khalife de Mbeuleukhé a fixé la date de la 111ᵉ édition du Gamou au samedi 9 janvier 2027...

