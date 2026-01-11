Kaolack : La Plateforme "FIPU JOTNA" dresse un bilan catastrophique de la campagne arachidière et indexe le PM

La Plateforme des Paysans du Sénégal (PPS)-FIPU JOTNA a tenu, ce samedi 10 janvier 2026, une conférence de presse à Kaolack, pour faire le point sur la campagne de l’arachide et sur les promesses « non encore tenues » faites par le Premier ministre Ousmane Sonko lors de sa récente tournée dans la capitale du Saloum.

« Les paysans continuent de faire face à de nombreuses difficultés. Les annonces faites à Kaolack ne correspondent pas entièrement aux conditions réelles dans les zones de production. Nous avons travaillé toute l’année. Nos greniers sont pleins, mais les acheteurs manquent. Sans l’ouverture des frontières, nos arachides risquent de pourrir ou d’être vendues à vil prix. Les paysans vivent une réalité bien différente de celle affichée par les images des nouveaux véhicules flambant neuf récemment attribués aux députés et achetés à coût de millions. Un contraste saisissant qui suscite colère, indignation et sentiment d’abandon dans le monde rural », a déploré Bassirou Ba, membre de ladite plateforme, par ailleurs président de l’organisation paysanne ‘Aar Sunu Moomel’.