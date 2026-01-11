Kaolack : La Plateforme "FIPU JOTNA" dresse un bilan catastrophique de la campagne arachidière et indexe le PM


La Plateforme des Paysans du Sénégal (PPS)-FIPU JOTNA a tenu, ce samedi 10 janvier 2026, une conférence de presse à Kaolack, pour faire le point sur la campagne de l’arachide et sur les promesses « non encore tenues » faites par le Premier ministre Ousmane Sonko lors de sa récente tournée dans la capitale du Saloum.
 
« Les paysans continuent de faire face à de nombreuses difficultés. Les annonces faites à Kaolack ne correspondent pas entièrement aux conditions réelles dans les zones de production. Nous avons travaillé toute l’année. Nos greniers sont pleins, mais les acheteurs manquent. Sans l’ouverture des frontières, nos arachides risquent de pourrir ou d’être vendues à vil prix. Les paysans vivent une réalité bien différente de celle affichée par les images des nouveaux véhicules flambant neuf récemment attribués aux députés et achetés à coût de millions. Un contraste saisissant qui suscite colère, indignation et sentiment d’abandon dans le monde rural », a déploré Bassirou Ba, membre de ladite plateforme, par ailleurs président de l’organisation paysanne ‘Aar Sunu Moomel’.
 
 
Pour les autres membres de la Plateforme PPS–FIPU JOTNA qui ont pris la parole, la faillite de cette campagne incombe avant tout au chef du gouvernement qui devait anticiper, arbitrer et agir avec davantage de rigueur et de pro activité pour une bonne campagne de l’arachide. C’est pourquoi, ils exigent l’ouverture des frontières.
 
Face à cette situation, ils annoncent un grand rassemblement en vue d’attirer l’attention des autorités sur leurs préoccupations et faire pression pour l’adoption de solutions concrètes...
Dimanche 11 Janvier 2026
