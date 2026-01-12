Horreur à Yeumbeul: la confiance brisée, un oncle accusé de viols sur sa nièce de 12 ans

Un drame d’une rare gravité a récemment bouleversé la commune de Yeumbeul. Selon les révélations du quotidien L’Observateur, un chef de famille a été interpellé puis déféré au parquet pour viols répétés sur une mineure de 12 ans, sa propre nièce orpheline, qu’il avait pourtant la charge de protéger.



Les faits se sont déroulés à Yeumbeul-Comico, où la police a procédé à l’arrestation de S. Baldé, marchand ambulant. L’homme est accusé d’avoir abusé sexuellement de sa nièce R. Baldé, confiée à sa garde après le décès de sa mère. Le père de l’adolescente, incapable d’assurer seul son éducation, avait fait confiance à son frère pour veiller sur elle. Une confiance tragiquement trahie.



D’après L’Observateur, la fillette vivait depuis près d’un an dans le foyer de son oncle. Elle dormait sur une natte, à même le sol, dans la chambre conjugale du couple, partageant cet espace avec le fils de ce dernier. Pendant plusieurs mois, rien ne laissait présager le drame, jusqu’à ce qu’un conflit conjugal éclate entre l’oncle et son épouse. À la suite de cette dispute, l’épouse aurait refusé toute relation conjugale, poussant l’homme à quitter le lit conjugal pour dormir à même le sol, à proximité de l’enfant.



C’est dans ce contexte de promiscuité que, selon les éléments de l’enquête rapportés par L’Observateur, les premiers attouchements ont eu lieu, avant que l’oncle ne passe à l’acte à plusieurs reprises, profitant notamment des absences de son épouse. L’adolescente, terrorisée et vulnérable, est restée longtemps murée dans le silence.



La vérité a finalement éclaté grâce à la vigilance d’un formateur du centre de couture où la victime était inscrite. Remarquant son isolement et son mal-être, il a réussi à instaurer un climat de confiance. Submergée par l’émotion, la jeune fille a fini par se confier, révélant les sévices subis. Alertée, la police de Yeumbeul-Comico est intervenue sans délai.



Toujours selon L’Observateur, le commissaire Ousmane Diop s’est personnellement impliqué dans la conduite de l’enquête. La victime a été examinée dans un centre de santé de Yeumbeul, où un gynécologue a confirmé l’existence de rapports sexuels. Interpellé, S. Baldé a reconnu les faits sans opposer de résistance. Lors de son audition, il a tenté de se justifier en invoquant le refus de son épouse de remplir ses « devoirs conjugaux », une explication qui a suscité indignation et écœurement.



L’homme a été déféré au parquet pour viols répétés sur une mineure de moins de 13 ans, des faits aggravés par le lien de parenté et l’autorité qu’il exerçait sur la victime.