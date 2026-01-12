Iran : Au moins 538 morts après 15 jours de répression

La contestation sociale qui secoue l’Iran entre dans son 15e jour avec un durcissement marqué de la répression. Malgré la coupure d’Internet imposée par les autorités, les témoignages affluent sur les réseaux sociaux, faisant état d’hôpitaux et de morgues débordés à travers le pays. Selon l’ONG Human Rights Activists News Agency, la répression aurait fait 538 morts, dont 48 membres des forces de sécurité. Ce bilan provisoire devrait être revu à la hausse dans les prochains jours, alors que les informations continuent de filtrer malgré le black-out numérique.



La nature des slogans scandés par les manifestants témoigne d’une radicalisation du mouvement : les revendications initiales ont laissé place à des appels à la chute du régime, marquant un tournant dans cette mobilisation.

Face à l’ampleur de la contestation, les autorités iraniennes ont choisi l’escalade. Ce dimanche, le chef de la police iranienne a annoncé que la réponse sécuritaire allait encore s’intensifier contre ce qu’il qualifie d’ « émeutiers » et laissant craindre ainsi, une aggravation du bilan humain dans les jours à venir.