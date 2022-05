Lutte contre la corruption : L’Ofnac et la Boad unissent leurs efforts.

Dans l’optique de mettre fin à la corruption, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) et la Banque Ouest-africaine de développement ont procédé ce mardi à la signature d’un protocole d’accord de partenariat.



Ce protocole d’accord aide les deux institutions à définir « le cadre de coopération de lutte contre la fraude, dans la prévention, la détection et la lutte contre la corruption et infractions assimilées suivant la légalisation applicable à chaque partie, les conventions internationales, régionales et sous-régionales ».



La signature de ce protocole d’accord a eu lieu ce matin au siège de l’Ofnac en présence de la présidente Seynabou Ndiaye Diakhaté et des représentants des deux parties…