Lutte contre la Covid-19 / Le SEN de l'APR rassure que le Sénégal reste un pays résilient et ne sera pas en récession.

Le secrétariat exécutif national de l’Alliance pour la République comme à ses habitudes, suite à l’adresse à la nation du président de la République mardi dernier, a encore manifesté son soutien sans faille au chef de l’État dans cette dynamique « de guerre contre la covid-19 ». Ainsi, au sortir d’une réunion, le Sen a envoyé un communiqué à notre rédaction.



Selon le texte lu, la dernière décision prise par le Président de la République, SEM Macky SALL de décréter l’état d’urgence dans les régions de Dakar et de Thiès répond incontestablement, à une urgence sanitaire de premier ordre.



Pour accompagner le président, le SEN appelle à « la mobilisation, à la responsabilité individuelle et collective tous les Sénégalais qui doivent se conformer en permanence au respect des gestes barrières ». Toutefois, note le texte qu’il convient également de saluer, d’encourager et de soutenir, dans un élan collectif, les efforts inlassables du président de la République qui visent à refonder notre système de santé pour une meilleure prise en charge des populations afin d’apporter une réponse définitive à la question de l’accès à des soins de qualité à travers le pays.



Le Sénégal reste un pays résilient et ne sera pas en récession, souligne le communiqué. C’est pourquoi, le SEN marque sa totale adhésion aux orientations de développement réaffirmées par le président au cours de ses deux séquences de communication du 31 décembre 2020 : la refondation de notre système de santé ; la consolidation de notre souveraineté alimentaire, sanitaire et pharmaceutique ; la poursuite des politiques territoriales d’inclusion et d’accès universels ; le rattrapage infrastructurel avec les programmes routier, autoroutier, ferroviaire et de mobilité collective ; le renouveau industriel avec la mise en place des agropoles et le démarrage du 2éme parc industriel de Diamniadio.







C’est dans l’unité et la stabilité qu’une nation qui aspire à l’émergence trouve la force qui féconde son progrès économique et social



À toutes les militantes et militants de notre Parti, à tous les alliés de Benno Bokk Yaakar et de la Grande coalition présidentielle, c’est ensemble et en commun, derrière le Président de la République que nous serons plus forts pour dominer les contingences de l’immédiat, vaincre l’adversité, agir sur notre présent et forger un nouvel élan vers un avenir meilleur au profit de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais.



Ainsi, les membres du SEN, évoquent que la question de l’emploi des jeunes demeure une priorité pour le président avec le Programme d’appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales (PAVIE) d’un montant de 74 milliards FCFA sur la période 2020-2022, qui permettra d’enrôler 195.000 jeunes en terme d’initiatives entrepreneuriales, d’emplois directs, d’emplois indirect et d’entrepreneurs.