Lutte contre l’insécurité : la gendarmerie se déploie dans les quartiers de Dakar et interpelle près de 200 personnes

Du chanvre indien et du matériel servant à son conditionnement ont été également saisis ainsi que 26 motos et 7 véhicules immobilisés.

La Gendarmerie nationale au cours du dernier trimestre, a investi plusieurs localités dont Ouest Foire, Keur Mbaye Fall, Hann Bel Air, Maristes, Ngor, Yoff, Rufisque, Mbao ou encore Keur Mbaye Fall.Dans ces zones considérées comme criminogènes, la gendarmerie a pu compter sur l’appui du groupement de la cavalerie montée, de la section cynophile et du GIGN. C’est ainsi que 193 personnes dont quatre femmes ont été arrêtées dans le cadre de ces opérations pour diverses infractions : exploitation illégale d’hydrocarbures, débit clandestin de boisson, prostitution ou encore trafic et usage de chanvre indien. Les gendarmes ont aussi saisi plus de 375 bidons de 30 litres de pétrole, cinq bidons de vingt litres d’essence, 3 bidons de 20 litres d’acide chlorhydrique, 12 bouteilles de diluant et enfin un fût et 22 bouteilles d’alcool.