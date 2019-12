Lutte contre contre le terrorisme : La conférence des Chefs d'État et de gouvernement de l'Uemoa en session extraordinaire à Dakar

Dakar abrite ce mardi 03 décembre, une session extraordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaires ouest-africaine (UEMOA).



L'instance qui définit les politiques d'orientation majeures de l'espace Uemoa, a convoqué cette grande rencontre à laquelle prendront part au moins six chefs d'État et deux Premiers ministres, pour discuter des mécanismes et stratégies à mettre en œuvre pour faire face aux menaces terroristes dans les pays membres.



Lors du sommet du 13 septembre dernier, les dirigeants de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ont décidé de mobiliser des ressources internes pour le financement de la sécurité dans l'espace sécuritaire.



Au cours de la session extraordinaire de demain qui sera accueillie par le Centre international de Conférence Abdou Diouf de Diamniadio, il est attendu d'Alassane Ouattara et de ses pairs qu'ils définissent une stratégie pour les États membres de l'Uemoa et apportent leur contribution à l'effort financier dans la lutte contre le terrorisme. Certainement, la mise en place d'une force d'intervention rapide sera abordée à l'occasion de ce sommet.