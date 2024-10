Lutte : Gaston Production décroche le Combat Épique entre Lac de Guiers 2 et Ada Fass

La lutte sénégalaise, symbole de la culture nationale, se prépare à vibrer à nouveau avec l’annonce d’un combat très attendu : Lac de Guiers 2 contre Ada Fass. Ce duel, décroché par Makane Mbengue de Gaston Productions, promet d’être un événement marquant, bien que la date exacte reste à confirmer.



Lac de Guiers 2, surnommé le « puncheur » du Walo, effectue son grand retour dans l’arène après avoir surmonté des problèmes juridiques qui l’ont tenu éloigné des combats. Ce lutteur redouté, connu pour sa puissance et son style de frappe, est prêt à retrouver la scène et à prouver qu’il est toujours un prétendant sérieux au titre. Avec une carrière riche en victoires et une détermination sans faille, Lac de Guiers 2 vise à reconquérir le cœur des fans et à restaurer sa réputation au sommet de la lutte sénégalaise.



En face de lui se dresse Ada Fass, un talent émergent de l’écurie Fass Mbolo. Représentant la nouvelle génération de lutteurs, Ada Fass a déjà fait forte impression dans l’arène avec ses performances énergiques et son agilité. Sa réputation de combattant audacieux et son style flamboyant en font un adversaire redoutable. Ce combat représente une opportunité unique pour lui de s’établir comme un champion à part entière et de prouver qu’il peut rivaliser avec les plus grands.



Makane Mbengue, figure clé de l’organisation des combats de lutte au Sénégal, est le responsable de cette rencontre. Avec Gaston Productions, il est connu pour sa capacité à orchestrer des événements qui mettent en valeur les talents locaux tout en offrant des spectacles de qualité. Son engagement envers la lutte sénégalaise contribue à la promotion de ce sport emblématique et à la création d’une ambiance festive autour des combats.



Les yeux seront rivés sur l’arène, prêts à vibrer au rythme des combats et à soutenir leurs champions. Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les passionnés de lutte au Sénégal !