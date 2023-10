Lutte : Après sa victoire sur Zoss, Ada Fass décroche un choc contre Gouy Gui !

Le lutteur Ada Fass a le vent en poupe ! À peine a-t-il fini de faire mordre la poussière à son adversaire de dimanche dernier, Zoss, que le prince de Fass, Gueule-Tapée et Médina, va signer un autre combat. En effet, Jambar Production dirigé par l’ancien lutteur, Papa Sow, a annoncé que le combat entre Ada Fass versus Gouy Gui sera bientôt officialisé.



Une belle promotion pour le jeune Fassois qui va se frotter à un gros morceaux de l’arène sénégalaise. Malgré une traversée du désert depuis quelque temps, Gouy Gui (16 combats et 7 défaites) qui a récemment battu Siteu l’un des plus grands espoirs de la lutte sénégalaise, va tenter de freiner l’ascension de Ada Fass. Pour l’heure, la date de l’affiche n’a pas été communiqué.