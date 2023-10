Lutte : Ada Fass impose sa puissance à Zoss battu en quelques minutes !

Finalement, pas de surprise le jeune et puissant Ada Fass a pris le meilleur sur son adversaire Zoss, ce dimanche, à l’issue de leur combat Lutte avec frappe, qui se déroulait à l’arène nationale de Pikine. À peine quelques minutes après le coup de sifflet de l’arbitre, les coups ont commencé à pleuvoir après un bref round d’observation entre les deux lutteurs.



Décidé à en finir très rapidement, Ada Fass n’a pas insisté sur la bagarre préférant s’agrippant au « Nguimb » de son protagoniste pour mieux exécuter sa prise technique. Impuissant, Zoss s’est fait balader de gauche à droite avant de céder sous la puissance et la souplesse de son vis-à-vis qui l’a mystifiée d’une belle prise.



battu par Zarco au mois de janvier dernier, Ada Fass se relance parfaitement là où Zoss se dirige plus que jamais vers la fin de sa carrière….