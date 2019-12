Loi des finances 2020 votée sans débat et division à l’Assemblée : L’honorable député Aminata Arame Ly précise...

Le député de la majorité présidentielle, Aminata Arame Ly a expliqué le vote sans débat du projet de loi proposé par le ministère des finances et du budget dirigé par Abdoulaye Daouda Diallo qui a fait beaucoup de bruit, ce jeudi au niveau de l’hémicycle.



Selon Aminata Arame Ly, certains parlementaires se sont opposés au vote sans débat proposé par un de leurs collègues et qui a été majoritairement adopté.



D’après les précisions de l’honorable député du Fouta, le vote sans débat avait été proposé lors de la commission et l’opposition comme la majorité étaient en accord…