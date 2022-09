Loi d'Amnistie pour Karim Wade / Aminata Touré catégorique : «Si cela passe par l’assemblée, je voterai contre… »

Elle faisait certainement partie des personnages politiques que l’on attendait probablement sur la question de l’amnistie de l’ancien maire de Dakar et surtout, celle de Karim Wade qui l’a vue notamment déclencher le dossier en tant que ministre de la justice, garde des Sceaux d’alors.



La désormais députée non-inscrite n’a pas hésité à donner sa position sur la question sur l’amnistie qui fait débat depuis deux jours après l’avis favorable du président de la république de revoir la formule leur rendant leur droit de participer aux élections. « Comme président de l’assemblée nationale, une telle loi ne répondrait pas à mes critères d’éthique. D’ailleurs, je me désole du système judiciaire car le droit a été dit et cela par contre, semble être une combinaison, pour ne pas dire un deal politique », regrette l’ancien ministre de la justice au cours d'un entretien avec Rfi où elle rappelle l’ambiguïté d’une loi d’amnistie qui vise des faits.



L'ancienne présidente du conseil économique social et environnemental reste ferme dans sa position, en tant que députée, de faire fie à cette loi, qu’elle estime, inopportune. « Si elle vient à l’assemblée nationale, je ne la voterai pas. Je considère qu’à 15 mois de l’élection présidentielle, une loi d’amnistie qui se fait au dépens de la bonne gouvernance et de la gestion des deniers publics, je m’en désole » fulmine la tête de liste de Benno aux dernières élections.