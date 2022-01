Locales 2022 : candidate à la Sicap Liberté, Zahra Iyane Thiam rend visite aux religieux de sa commune et reçoit leur bénédiction.

C’est le top depart pour la campagne électorale en vue des élections locales entamée ce 7 janvier sur l’étendue du territoire national. Les candidats affûtent leurs armes pour partir à la conquête de leurs localités.



L’objectif revient à convaincre les citoyens afin qu'ils portent leur choix sur leur offre politique. À la Sicap Liberté, la candidate de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), Zahra Iyane Thiam a démarré par une série de visites auprès des religieux, notamment le curé de l’Église des Martyrs de L'Ouganda et les imams des différentes mosquées de Sicap Liberté réunis autour d’un collectif.



Les religieux ont, à travers, cette visite de courtoisie, magnifié les actions de la candidate et son engagement pour la bonne marche de la localité. Ils ont béni la tête de liste, de la coalition majoritaire à la Sicap Liberté et ont prié pour sa victoire au soir du 23 janvier prochain. Les imams ont promis de la soutenir dans son ambition de conquérir la mairie de Sicap Liberté. Les imams ont, par ailleurs, invité la responsable politique à inscrire sa campagne électorale dans la discipline et la paix.



Pour sa part, Zahra Iyane Thiam a exprimé sa réjouissance quant à l’adhésion des religieux dans son programme de développement pour Sicap Liberté. Elle a notamment affiché son optimisme à gagner les élections locales dans sa commune et promet d’appliquer à la lettre les conseils des religieux...